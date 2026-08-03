Чемпион и сенатор Александр Карелин встретился с красноярскими спортсменами

Фото предоставлено КРО партии.

Сенатор РФ, трёхкратный обладатель золотой медали Олимпийских игр по греко-римской борьбе и председатель общественного совета федерального проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия» Александр Карелин встретился с представителями спортивного сообщества Красноярска.

Встреча прошла в национальном центре «Россия». Александр рассказал о проекте «Выбор сильных». Его запустили в начале 2025 года, проект объединил в себе три федерации: самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Основные направления — развитие массового спорта и повышение его доступности, помощь в открытии новых спортзалов и секций, организация соревнований и мастер-классов.

- Главная задача – воспитание сильных граждан России. Проект не столько объединяет методики, сколько занимается воспитанием сильных российских граждан через виды борьбы. Наша задача - свести к минимуму разрывы между самбо, дзюдо и спортивной борьбой, создать единую воспитательную среду. - отметил Александр Карелин.

Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что не менее важна и воспитательная работа, которая должна формировать не только физически сильных, но и целеустремленных, патриотически настроенных граждан России.

Еще одна задача проекта – показать, как спортивные навыки помогают в жизни. Так, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров представил концепцию развития массового дзюдо до 2028 года. Федерация проводит мероприятия, которые позволяют привлечь к занятиям не только детей, но и их родителей, расширяет аудиторию, помогает тем, кто не достиг высоких показателей в спорте, реализоваться в смежных профессиях. Уже действуют программы дошкольного дзюдо, школьная лига дзюдо для учеников начальной школы, семейные фестивали, занятия по самозащите, самострахованию и безопасному падению в нескольких регионах России.

Красноярский край также активно участвует в реализации проекта, отметил региональный координатор проекта, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Дмитриев:

- Ключевой целью нашего проекта является формирование общего мировоззрения и активное развитие трех видов единоборств на территории Красноярского края. Мы нацелены на всестороннюю поддержку спортсменов: это включает в себя не только организацию и проведение соревнований, но и создание современных, доступных мест для занятий единоборствами. Наша задача – увести детей с улиц, предложив им здоровую альтернативу. Мы твердо убеждены, что человек, посвятивший себя спорту, по определению является патриотом, сильной, дисциплинированной личностью и примером для подражания.

Напомним, проект «Единой России» направлен на физическое воспитание молодёжи и укрепление межрегиональных спортивных связей. Его реализация закреплена в Народной программе.