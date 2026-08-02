Последний месяц лета будет космически красивым: красноярцы 28 августа смогут увидеть «Осетровую Луну»

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Последний месяц лета будет космически красивым: в августе 2026 года жителей Красноярского края ждут несколько ярких астрономических событий, среди которых «Осетровая Луна» и парад планет. Подробностями поделились специалисты обсерватории Университета Решетнева.

Так, 12 августа нас ждет главный астрономический день месяца. Следим сразу за двумя событиями:

— перед рассветом можно будет увидеть парад шести планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун;

— в ночь на 13 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. Ожидается до 100–120 метеоров в час.

Также 12 августа в мире произойдет полное солнечное затмение, однако жители нашего региона это событие, увы, пропустят.

Зато уже 15 августа Венера достигнет наибольшей восточной элонгации и станет особенно яркой на вечернем небе.

28 августа нас ждет полнолуние, известное как «Осетровая Луна». Название пришло в Россию из традиций североамериканских индейцев. В это время года, когда полная Луна появляется на небе, они ловили озерного осетра.

Помните, что лучшие наблюдения — за пределами города, вдали от фонарей и засветки. Не забывайте также проверять прогноз погоды — облака и осадки могут помешать космическому шоу.