26 «нельзя» для мигрантов: в Красноярском крае расширили список запрещенной работы для иностранцев с патентом

Иностранцам перекрыли доступ в красноярскую культуру и спорт Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае расширен список отраслей, куда запрещено принимать на работу иностранных гражданах с трудовыми патентами. Документ подписан губернатором и вступит в силу с 2027 года.

В документе, который можно найти на официальном портале правительства края, в разделе правовой информации, есть подробный перечень запретов. Всего их 26. В новый список добили производство продуктов питания, культурная и образовательная деятельность, спорт и развлечения.

Итак, иностранцев с патентами нельзя будет нанимать туда, где перерабатывают мясо, изготавливают консервы из него. То же самое касается морепродуктов – рыбы, моллюсков. И производства молочной продукции.

Далее идет производство тортов, пирожных и другой мучной и кондитерской продукции с недолгим сроком хранения.

Закроется доступ к организации азартных игр и лотерей.

Большой блок запретов касается спортивной и культурно-развлекательной деятельности. Так, гастарбайтеров нельзя будет нанимать на работу в библиотеки, музеи, архивы, спортивные заведения.

Напомним, что в настоящее время действуют ранее принятые «нельзя» на такси, общепит, бьюти-индустрию, образование, обработку древесины, доставку продуктов, производство оружия и другие.