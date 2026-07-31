Намусорили вы, полярники: на самой северной точке Красноярского края высадится экологический десант

На самой северной точке Красноярского края высадится экологический десант. Фото: Андрей Данилкин

Мыс Челюскин – самая северная точка и материковой Евразии, и Красноярского края. В советское время там активно работали полярники. Причем масштабно. Однако никаких мер по сохранению экологической чистоты не проводилось.

За многие десятилетия там накопилось слишком много антропогенного мусора, тундра сама не справится, не «переварит» его даже за тысячелетие – слишком она хрупка и ранима. И так ведь такое не только на Челюскине, но и в других точках вдоль берегов северных морей.

Поэтому с 2021 года и был запущен общественный экологический проект «Чистая Арктика», в рамках которого добровольцы занимаются очисткой территории.

Непосредственно на Челюскине около 40 гектаров тундры загрязнены бочками из-под ГСМ. Каждое лето их собирают, вывозят на большую землю, чтобы утилизировать. Для этого используют вертолет и научное судно. Однако нужно понять масштаб химического загрязнения.

Помимов очистки территории волонтеры будут брать пробы воды и почвы. Фото: Андрей Цветков

В середине августа в рамках «Чистой Арктики» на Челюскин на несколько недель будет заброшен экологический десант. У волонтеров комплексная задача: помимо уборки они будут проводить обучение и под руководством научных специалистов соберут не менее 70 проб жидкости, почвы, талломов лишайников и шерсти белого медведя.

После возвращения участников в Москву все пробы будут направлены в лабораторию на исследования. Результаты позволят получить протоколы и оценить масштабы бедствия. Также на их основе специалисты составят аналитический отчет с картографическими материалами и практическими рекомендациями.

По словам руководителя проекта Андрея Нагибина, в этом году «Чистая Арктика» получила грант Президентского фонда природы.

- Это позволяет нам не только организовать очистку территории, но и провести углубленные научные исследования, а также подготовить площадку для дальнейшей работы ученых. Одна из наиважнейших задач, которая стоит сегодня, это сохранение популяции белого медведя и редкой флоры мыса. Исследования помогут нам оценить состояние его экосистем и, следовательно, определить дальнейшие действия по восстановлению популяций.

В завершение добавим, что по итогам всех сезонов добровольцы собрали 22 045 тонн отходов и очистили 1101 га территории. За это время участниками проекта стали 9923 волонтера. Генеральным партнером проекта является госкорпорация «Росатом», генеральным информационным партнером – агентство ТАСС.