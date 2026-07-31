Пять причин есть тушенку чаще

Фото: Предоставлено пресс-службой «Русской Ресурсной Компании - СИБИРЬ»

Тушенка - один из популярных и любимых продуктов, которые красноярцы берут, выезжая на природу или дачу. Но есть ли польза в мясных консервах? Стоит ли давать их детям и включать в регулярный рацион?

В эфире Радио «Комсомольская правда» врач-эндокринолог, нутрициолог сети медицинских центров «Биовэр» Яна Шкурычева и директор завода «Русской Ресурсной Компании - СИБИРЬ», выпускающей тушеную мясную продукцию под брендом «Сила Алтайская», Евгений Чудов развеяли распространенные стереотипы о консервах.

Гемовое железо и витамины B: что внутри жестяной банки

Яна Шкурычева отмечает, что тушенка часто попадает под необоснованную критику.

- У нас часто демонизируют продукты, которые законсервированы. Многие считают, что тушенка - это пережиток прошлого или продукт для экстренных ситуаций - в походе, на даче и так далее. На самом деле мясные консервы сами по себе хороший продукт питания. При правильном производстве они являются полноценным источником белка и полезных микроэлементов. Говядина содержит гемовое железо, которое легко усваивается нашим организмом. Также в ней есть цинк и витамины группы B, - говорит врач.

По ее словам, не стоит забывать, что, согласно статистике, каждый третий житель планеты сталкивается с дефицитом железа. А ведь данный микроэлемент жизненно необходим. Железо участвует в процессах обмена, синтеза серотонина и коллагена, поддерживает иммунитет. Основная же функция микроэлемента - клеточное дыхание. Железо входит в состав белка, который является составляющим элементом эритроцитов крови (гемоглобин). Благодаря ему клетки крови могут связывать кислород и обеспечивать его доставку к тканям, а затем выводить углекислый газ.

Так что мясные продукты, в том числе и тушенка, должны присутствовать в рационе жителей, особенно в Сибири с ее суровым климатом. И не только в дачный сезон, но и зимой, когда мы особенно уязвимы и нуждаемся в качественном, хорошо усваивающемся белке.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Русской Ресурсной Компании - СИБИРЬ»

Один из распространенных мифов, из-за которых кто-то отказывается от этого вкусного продукта, - что в тушенку преимущественно идут отходы мясного производства: хрящи, хвосты, уши, жилы и так далее. По мнению Евгения Чудова, репутацию продукта подпортили недобросовестные производители, выпускающие фальсификат.

По его словам, те производители, которые дорожат своим именем, изготавливают продукцию часто по собственным стандартам организации (СТО), которые порой даже выше ГОСТа по качеству. К слову, ГОСТ на тушенку не менялся с 2013 года, а с тех времен серьезно изменились и качество сырья, и вкусы потребителей.

- В качественную тушенку закладывается мясо из отрубов - это то, что получается в результате разделки туши, мясо, отделенное от костей. В мясных консервах применяется жилованная говядина. Жиловка - это серьезный процесс, когда отделяются все хрящи, жилы, сосуды, лимфоузлы, чтобы это не попало в банку, - подчеркивает руководитель завода «Сила Алтайская». - Мы используем только лучшее мясо из экологически чистых регионов Сибири и Алтая, а также приобретаем в Белоруссии и в регионах Центральной России. Производство соответствует международным стандартам: используются ручная разделка мяса, современные технологии, многоуровневый контроль качества - от входного контроля сырья до готового продукта.

И это не просто слова. «Русская Ресурсная Компания - СИБИРЬ» с 10- летним опытом работы на рынке сегодня входит в топ-5 сильнейших производителей мясной консервации в стране и является одним из лидеров в Сибири, а продукция под маркой «Сила Алтайская» неоднократно получала заслуженные золотые медали на престижных продуктовых выставках.

Жир - не враг

Некоторые потребители считают, что в банке с качественной тушенкой должны быть только тесно прижатые друг к другу куски мяса, и смущаются, обнаруживая жидкость и жир. Однако и то и другое - норма, говорят эксперты.

- В нашей «Силе Алтайской» находится говядина разной жирности - говядина постная и жир говяжий. А также - лук, лавровый лист, соль и перец. И там действительно нет никаких консервантов и красителей. Они просто не нужны в силу того, что продукт проходит стерилизацию в автоклавах, которая убивает все патогенные микроорганизмы и их споры, - объясняет Евгений Чудов.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Русской Ресурсной Компании - СИБИРЬ»

- При этом жир в составе - не враг, а друг, - добавляет Яна Шкурычева.

- Жир там должен присутствовать, это естественно, так как это продукт животного происхождения. И жир тоже нужен нашему организму. Это очень важный нутриент. Все зависит от того, насколько человек имеет какие-то противопоказания к жирной или даже относительно жирной пище. Если у вас есть заболевания, например атеросклероз, либо вы следите за весом, то этот жир из банки можно легко убрать и употреблять только мясо.

Мясо, которое не боится времени

Главный страх многих потребителей - бактерии. Однако именно технология автоклавирования делает тушенку безопасным продуктом.

- Автоклавирование дает стерилизацию. При температуре 120 °C уничтожаются опасные бактерии, включая клостридии ботулизма, - отмечает Яна Шкурычева.

Это значит, что правильно приготовленная тушенка может храниться годами без потери качества.

Но в таком случае остается ли в продукте польза?

- Денатурация белка начинается при 60 °C, если мы говорим о говядине. При этом разрушение аминокислот начинается при температурах выше 120 °C. Ученые выяснили, что разрушение аминокислот в процессе стерилизации в автоклаве составляет не более 10 - 11%. То есть практически все полезные свойства мяса, включая девять незаменимых аминокислот, сохраняются, - уточняет Евгений Чудов.

А по словам Яны Шкурычевой, в стандартной 338-граммовой банке говяжьей тушенки содержится от 40 граммов белка, в свиной - чуть-чуть поменьше.

- Да, некоторая часть витамина C разрушается при термообработке, но это не так важно, ведь остается самое главное - гемовое железо, которое сохраняет свои свойства. Поэтому белок в тушенке содержится вполне полноценный. Мы ведь в домашних условиях тоже подвергаем мясо или птицу термической обработке, - напоминает врач.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Русской Ресурсной Компании - СИБИРЬ»

Можно ли тушенку детям

Как рассказала Яна Шкурычева, несмотря на то, что тушенка не относится к продуктам детского питания, если нет времени приготовить домашний обед или ужин, хорошим решением станет баночка качественной тушеной говядины. Детям можно ее давать уже с трех лет. Что касается подростков, то они могут употреблять тушенку наравне со взрослыми. Кстати, есть исследования, что в определенном возрасте, около 12 лет, дети предпочитают есть только отварные макароны.

- Научите ребенка открывать банку с удобным и безопасным ключом и добавлять мясо. Так у вас получится решить сразу две родительские задачи: накормить полезным продуктом и приучить к самостоятельности, - советует Евгений Чудов.

Как выбрать «правильную» тушенку?

В заключение эксперты дали советы, как проверить качество мясных консервов.

• Читайте состав! Должно быть только мясо, соль, перец, лавровый лист.

• Оценивайте внешний вид продукта после вскрытия банки: мясо должно иметь естественный цвет и запах. Причем в процессе нагревания не должно появиться никаких неприятных запахов: тушенка должна пахнуть только мясом.

sila.market

vk.ru/sila_market

max.ru/sila_market

Реклама. ИП Фащевских Дарья Николаевна . ИНН 540701778687. erid: 2W5zFFwBAqo