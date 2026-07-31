Следователи установили причастного к смерти жителя Боготола Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

1 июня 2006 года в промышленной зоне города Боготола обнаружили молодого мужчину. Жутко избитый, еле дышал. На голове и теле живого места нет. Его доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь мужчины, но, увы, он скончался, так и не сказав, что произошло.

Тогда же было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Проверили широкий круг лиц, в том числе тех, с кем у молодого человека при жизни могла быть вражда.

Под подозрение попал и 27-летний горожанин, который первым увидел потерпевшего в промзоне и сообщил об этом. Но тот уверял: ничего не знает, просто мимо проезжал на мотоцикле, увидел человека и решил ему помочь. Да вот же, родственники подтвердят, что он был с ними.

Расследование дела приостановили, поскольку не удалось установить виновное лицо. И вот в рамках расследований преступлений прошлых лет, его несколько месяцев назад вновь достали и запустили в производство. Новый следователь, новый криминалист, заново изучили все материалы. И обнаружили интересные детали.

Например, что на месте обнаружения потерпевшего не было следов борьбы. Как будто его привезли откуда-то и бросили. Снова вернулись к тому самому якобы свидетелю, который нашел мужчину. Сейчас ему 47 лет, по-прежнему живет в Боготоле. Его вместе с родственниками вызвали на повторный допрос и, сопоставив с предыдущими показаниями, выявили противоречия.

Так, из свидетеля он перешел в статус подозреваемого, затем обвиняемого. Он дал признательные показания. И тайна смерти молодого человека в промзоне перестала быть тайной. Как выяснилось, вечером 1 июня 2006 года между молодыми людьми в гаражах произошла ссора. Обвиняемый нанес несколько ударов кулаками в область головы и туловища, от которых тот потерял сознание. Затем вывез его на мотоцикле в промышленную зону и оставил его на дороге. А родственники потом обеспечили алиби.

Под тяжестью доказательств мужчина признал свою вину. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем уйдет на рассмотрение в суд.