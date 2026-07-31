Матроскина - нельзя! «Союзмультфильм» подал в суд на кондитера из Хакасии из-за мультяшных героев

Изготовитель тортов из Саяногорска должен выплатить 50 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Кто же не знает Кота Матроскина из «Простоквашино», ослика Иа из «Винни Пуха», Кешу и Кота из «Возвращения блудного попугая»? Старшее поколение, которое выросло на этих мультфильмах, трепетно относится к ним. Да и современная детвора тоже полюбила забавных и самобытных персонажей.

На этом и решил выстроить свой маркетинговый ход частный предприниматель-кондитер из хакасского города Саяногорска. Он стал украшать свои сладкие десерты изображениями мультяшных героев. Продвигал продукцию через интернет: картинка, описание, цена. Насколько вкусными были эти торты, не знаем, не пробовали – но разве бывают они невкусными?! Торговля шла, творец радовался. И вдруг…

Прилетает иск от «Саюзмультфильма», мол: нарушаете наши авторские права. Вся эта компания – Матроскин, Кеша, Иа и остальные принадлежат тем, кто их когда-то выписал им путевку в жизнь.

Истец заказал экспертизу, которая подтвердила: изображения на тортах сходны до степени смешения с охраняемыми товарными знаками и персонажами. При этом правообладатель разрешения на их использования в коммерческих целях ответчику не давал, договор не заключал.

С учетом изложенного суд взыскал с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 50 тысяч рублей в пользу каждого истца, а также понесенные ими судебные расходы. Скажем так, предприниматель еще легко отделался. Решение суда пока не вступило в законную силу, он еще может обжаловать его. Но едва ли это будет успешным.