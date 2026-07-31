Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2026 1:00

Матроскина - нельзя! «Союзмультфильм» подал в суд на кондитера из Хакасии из-за мультяшных героев

Изготовитель тортов из Саяногорска должен выплатить 50 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Изготовитель тортов из Саяногорска должен выплатить 50 тысяч рублей

Изготовитель тортов из Саяногорска должен выплатить 50 тысяч рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Кто же не знает Кота Матроскина из «Простоквашино», ослика Иа из «Винни Пуха», Кешу и Кота из «Возвращения блудного попугая»? Старшее поколение, которое выросло на этих мультфильмах, трепетно относится к ним. Да и современная детвора тоже полюбила забавных и самобытных персонажей.

На этом и решил выстроить свой маркетинговый ход частный предприниматель-кондитер из хакасского города Саяногорска. Он стал украшать свои сладкие десерты изображениями мультяшных героев. Продвигал продукцию через интернет: картинка, описание, цена. Насколько вкусными были эти торты, не знаем, не пробовали – но разве бывают они невкусными?! Торговля шла, творец радовался. И вдруг…

Прилетает иск от «Саюзмультфильма», мол: нарушаете наши авторские права. Вся эта компания – Матроскин, Кеша, Иа и остальные принадлежат тем, кто их когда-то выписал им путевку в жизнь.

Истец заказал экспертизу, которая подтвердила: изображения на тортах сходны до степени смешения с охраняемыми товарными знаками и персонажами. При этом правообладатель разрешения на их использования в коммерческих целях ответчику не давал, договор не заключал.

С учетом изложенного суд взыскал с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 50 тысяч рублей в пользу каждого истца, а также понесенные ими судебные расходы. Скажем так, предприниматель еще легко отделался. Решение суда пока не вступило в законную силу, он еще может обжаловать его. Но едва ли это будет успешным.