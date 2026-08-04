Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 200 тысяч га

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Днем 4 августа в лесах Красноярского края зарегистрировали 254 пожара на площади 226,9 тысячи га — основные очаги находятся в Енисейском, Туруханском, Таймырском, Северо-Енисейском и Эвенкийском округах. Огонь бушует в труднодоступных удаленных территориях, угрозы населенным пунктам нет.

В Лесопожарном центре добавили, что на севере региона сохраняются жаркая погода (местами до +35 градусов), ветер и грозы — это способствует возникновению новых очагов. Накануне спутники зафиксировали свыше 20 термоточек.

Оперативный штаб ежедневно корректирует меры реагирования с учетом прогноза погоды. Так, сейчас в тайге работают около 1400 человек, в том числе команды из других регионов и лесопользователи. Для оценки ситуации специалисты используют данные авиационного мониторинга, космосъемки и беспилотников.

За минувшие сутки на севере региона ликвидировали девять пожаров, еще 17 — локализовали.

Напомним, что в регионе с 10 июня действует режим ЧС в лесах. За нарушения правил пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.