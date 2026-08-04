Убившего жену жителя Енисейска отправили в колонию на 13,5 лет. Олеся* и ее законный супруг. Фото: соцсети

В Красноярском крае поставили точку в деле жителя, который убил свою жену. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов края. Уголовное дело рассмотрел Енисейский районный суд. Трагедия произошла 16 марта 2026 года в селе Озёрное, где 52-летняя Олеся* проживала с новым мужчиной. С осужденным они к тому моменту расстались уже как год: за 30 лет брака женщина устала терпеть гулянки и насилие со стороны 53-летнего Николая*. Развод тот, правда, не давал. Поэтому фактически бывшие являлись супругами, но жили раздельно. Причем все это время обиженный муж то и дело напоминал о себе: караулил, преследовал. Не мог смириться, что Олеся может быть счастлива без него.

На фото: погибшая женщина. Фото: соцсети

За месяц до трагедии женщина встретила другого: ровесник, ветеран МВД. Он пригласил ее жить к себе в село Озёрное, что неподалеку от Енисейска. В тот роковой вечер пара была дома, а изрядно выпивший ревнивец нагрянул к ним. Он был с огнестрелом…

К несчастью, ворота оказались незапертыми, и мужчина пробрался в чужой дом. Войдя в жилье, он три раз выстрелил в сожителя женщины и два раза в мать своих детей. Несчастная скончалась на месте, а бывшего полицейского удалось спасти благодаря своевременной работе медиков.

После всего Николай поспешил домой в Енисейск, где попытался свети счеты с жизнью, но вовремя прибывшие полицейские его спасли.

28 июля в Енисейске состоялся суд. Николай признал свою вину. За убийство и покушение на убийство ему дали 13,5 лет лишения свободы.

* - имена изменены.

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