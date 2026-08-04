Открылся третий патриотический слёт юных красноярцев

На пять дней участников разделили по взводам, а всю программу сосредоточили на обучении работе в команде.

«Командный дух одинаково важен и в жизни, и в боевых условиях. Знаю это по себе. Ребята должны понимать: вместе они сильнее, мудрее и опытнее, чем поодиночке. Желаю им проявить свои лучшие навыки и перенять опыт товарищей»,– подчеркнул во время открытия Дмитрий Работников, участник специальной военной операции.

Лагерь превратился в большую тренировочную площадку. На спортивной арене ребята штурмуют полосу препятствий, в тире оттачивают меткость, а на футбольном поле осваивают тактические схемы – от перемещений до захвата позиций. В отдельном городке идут занятия по тактической медицине: курсантов учат останавливать кровотечения и эвакуировать раненых. На склоне горы развёрнут курс альпинистской подготовки. Для участников провели занятия представители ФСБ и спасатели.

«В этом году мы сделали акцент на шести основных армейских дисциплинах, которые представлены в нашем центре: тактика, стрельба, альпинизм, медицина, физподготовка и работа в команде. Также подготовили большой образовательный блок по безопасности подростков», – рассказал Роман Данилов, директор центра патриотического воспитания молодёжи «Патриот».

По итогам всех дней командам предстоит пройти специальную полосу препятствий, где будут выявлены три сильнейших взвода. Кульминацией слёта станет аттестация по программе «Оливковые береты». Она пройдёт под судейством ветеранов СВО. Полгода кандидаты усиленно тренировались, а в финале им предстоит совершить марш-бросок, чтобы продемонстрировать все свои навыки. Лучшие получат береты и, впервые, книжку курсанта «Патриота».

«Я стала участницей программы, чтобы проверить себя и свои силы, понять над чем мне стоит работать больше, чтобы развить навыки. Даже если у меня не получится сдать на «Оливковый берет», я всё равно смогу провести время в кругу единомышленников, завести знакомства и научиться чему-то новому», – рассказала София Язикова, участник слёта.

Организаторами слёта выступили центр патриотического воспитания молодёжи «Патриот» совместно с краевым государственным автономным учреждением «Дом офицеров».

Напомним, на базе молодёжного центра работают 23 клуба военно-патриотической и спортивной направленности. Посещать их могут бесплатно все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Узнать подробности о работе и записаться можно в группе центра в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону: 201-54-90.

Фото: Дом офицеров