Столкновения, травмы и побег от полиции: в Красноярске патруль ДПС разрушил планы питбайкеров на подпольные заезды

Красноярская полиция пресекла несанкционированный заезд байкеров Фото: Илья САВЧУК.

Минувшей ночью патруль ДПС вмешался в планы байкеров на несанкционированные гонки. Группе молодых людей захотелось адреналина. Вообще для этого есть специальные места, например, гоночная трасса близ села Дрокино, в окрестностях Красноярска – можно гонять, выясняя друг перед другом, кто круче.

Но эта компания решила: она пойдет другим путем. Сговорились, собрались в дома №77 на улице Мичурина. Шум, дым, рев моторов. Понятное дело, что отдыхающим жильцам окрестных домов это совсем не нравилось, вот и позвонили в полицию.

А родители знают, чем занимаются их подростки Фото: Илья САВЧУК.

На место выехали сотрудники мотовзвода. Заметив полицию, участники несостоявшегося события кинулись врассыпную. На приказ остановиться лишь немногие встали в сторонку. Остальных пришлось преследовать.

В ходе инцидента столкнулись два мотоцикла – Kayo и Renthal. 17-летний водитель Kayo с травмой ноги доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь и отпустили лечиться амбулаторно. В отношении несовершеннолетнего составлен ряд административных материалов на общую сумму 16 000 рублей. Ответ будут держать также его родители.

Байкеры кинулись врассыпную Фото: Илья САВЧУК.

- Всего за минувшие выходные сотрудники мотовзвода пресекли более 60 административных правонарушений, совершенных водителями мототранспорта. В числе наиболее серьезных нарушений — управление транспортным средством без соответствующих прав, выезд на полосу встречного движения и вождение в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе полиции.

Госавтоинспекция подчеркивает, что подобные мероприятия на дорогах общего пользования создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Патрулирование мест возможного сбора мотоциклистов будет усилено.