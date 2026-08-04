На севере Красноярского края вертолетом вывезли туристов. Фото: МЧС

Туристы теряются не только в популярных Ергаках или на Столбах на юге Красноярского края. Как оказалось, на Крайнем Севере, где километры нехоженых дорог… поправка: где дорог и тропинок нет совсем – тоже находят смельчаков, рискующих ради экстремальной романтики. Но спасибо, что есть спасатели. Вот и эта пара товарищей поблагодарила сотрудников МЧС крепким мужским «спасибо».

Итак, товарищи отправились гулять по таймырской тундре. В это время здесь довольно неплохо – гнуса меньше, достаточно тепло и замерзнуть не грозит. Как положено, зарегистрировались в МЧС. С собой у них спутниковый телефон.

Однако случилось непредвиденное: несколько суток на Таймыре тушили ландшафтный пожар, который случился из-за сухих гроз. Туристы стали обходить его. И оказались в труднодоступной горной местности, не смогли самостоятельно выбраться – поняли, что заблудились. Оказались в западне открытого пространства. Тогда вызвали подмогу по телефону.

- Для проведения поисково-спасательной операции из Норильска был направлен вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Также к работам привлекались сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России, - рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

Туристов обнаружили, вертолетом доставили в Норильск.