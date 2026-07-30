Расскажем о погоде в Красноярске 1-2 августа 2026 года Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Впереди август. В этот месяц еще больше хочется зарядиться впечатлениями перед осенью. По данным портала GISMETEO, погода этому благоволит. На выходных - в первые дни августа - красноярцев ждет до +29 градусов. Расскажем о погоде в Красноярске 1-2 августа 2026.

Погода в Красноярске 1-2 августа 2026

Погода в Красноярске 1 августа

В субботу, 1 августа, утро обещают туманным. За окном будет +20 градусов. Ближе к обеду начнется небольшой дождь, который продлится до вечера. Однако весь день будет тепло - до +27 градусов. Ветер умеренный - до шести метров в секунду. Дождь завершится ближе к 20 часам.

Погода в Красноярске 2 августа

В воскресенье, 2 августа, утром за окном будет +19 и облачно. Точно так же ближе к обеду начнется небольшой дождь, который завершится тлишь вечером. Весь день будет малооблачно, но жарко - до +29 градусов. Ветер умеренный.