Встречай, Вологда, высокую полярную кухню: шеф-повар ресторана Норильска представит Красноярский край на конкурсе мастерства

Лучший повар Красноярского края вышел в федеральный этап конкурса

Конкурсанты навели последние штрихи и – была не была! – передали блюда на суд экспертов. Волновались. Ведь региональный этап конкурса «Лучший по профессии» собрал в Красноярске талантливых поваров. Сначала участники решали тестовые и кейс-задания на технологию приготовления блюд, которыми владеют. А потом три часа колдовали, создавая вкусные шедевры: холодную закуску из рыбы, горячее из мяса и десерт. Осталось слово за экспертами – озвучить имя того, кто отправится представлять Красноярский край на федеральном уровне.

Ай да северянин!

Александр Скибин приехал на конкурс в Красноярск из Норильска. В профессии он 14 лет. Поднялся по карьерной лестнице по всем ступеням, от помощника до шеф-повара. В заполярный город он приехал четыре года назад и теперь развивает авторскую северную кухню в ресторане «Полярная звезда».

Когда узнал о проведении регионального этапа конкурса «Лучший по профессии», сразу отправил заявку. Для него это не только возможность заявить о себе, но и показать богатую гастрономическую культуру, которой славится Крайний Север.

У конкурсантов было три часа на то, чтобы создать по три кулинарных шедевра

- Красноярск считается гастрономической столицей, и это на самом деле так. Каждый раз, приезжая сюда, я говорю, что лучшие рестораны, самые талантливые повара именно в Красноярске. Но и Норильск за последние годы в этом смысле тоже очень вырос. Гастрономия северного города – это, в том числе, ресторан «Полярная звезда», который пережил ребрендинг и теперь работает в обновленном формате, предлагая гостям северную кухню с авторским акцентом. И я уверен, что развитие кулинарного искусства в Заполярье – это шаг к тому, чтобы наш край стал еще более особой точкой на гастрономической карте страны, - признался Александр.

Конкуренцию чувствовал остро, ведь жюри оценивали навыки каждого по строго выверенным критериям, невзирая на опыт и должность. И вот огласили итоги – завоевал первое место! Теперь повар из Норильска Александр Скибин представит Красноярский край на федеральном этапе конкурса и поборется за звание лучшего по профессии в России.

Экспертам понравилось все

Часть национального проекта

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» является частью национального проекта «Кадры». Он охватывает разные профессии и сферы - от промышленности до гастрономии. Как рассказал Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края, координирующий региональный этап конкурса, главная задача мероприятия – в популяризации рабочих профессий и привлечении кадров.

В этом году организаторы решили, что нужно провести состязание и для поваров, ведь профессия одна из ключевых. И вот 10 июня на базе Красноярского техникума индустрии гостеприимства и сервиса состоялось состязание профессионалов.

- При организации конкурса поваров мы стремились показать, насколько профессия многогранна. Это и высокая кухня, и наша повседневная жизнь. Поэтому на одной площадке мы объединили и участников, представляющих ресторанный бизнес, и поваров, которые работают в системе образования, здравоохранения, кормят наших детей, пациентов больниц, - отметил Сергей Селюнин.

Победители краевого этапа конкурса "Лучший по профессии"

Возьмем главный приз?

На днях Александр Скибин улетел в Вологду готовиться – изучает место, набирается местного гастрономического опыта. Именно в этом старинном городе с 30 июля по 1 августа пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». На него съезжаются участники из 30 регионов России. Наш край будет представлен впервые.

Волнуется ли Александр? Разумеется. Но настроен решительно:

- Подготовка идет очень плотно. Проработал ключевые моменты конкурсных заданий и в части решения тестов, и профессиональных кейсов. Самое интересное всегда – практическая часть. Над ней я тоже активно работаю. В нашем деле мелочей не бывает. Настрой перед конкурсом боевой! Представлять Красноярский край — большая честь и ответственность, и я хочу показать все, на что способен.

Первое знакомство с другими конкурсантами уже состоялось, выводы для Александр себя сделал: уровень мастерства у всех высокий, конкуренция мотивирует выложиться на максимум.

Каковы бы ни были итоги конкурса – а мы всегда болеем за наших! По возвращении домой Александра ждет продолжение большой и важной работы. Ресторан «Полярная звезда», в котором он работает шеф-поваром, открылся несколько месяцев назад после масштабной реконструкции. Это одно из мест притяжения северян со своей историей.

Норильчанин в древнем русском городе готов сразиться за победу

Норильск несколько лет назад встал на путь реновации и развития, большую роль в преображении города играет «Норникель». Благодаря масштабной комплексной программе, где компания выступает главным инвестором и ключевым драйвером перемен, в северной столице края существенно меняется не только качество жизни людей, которые живут и трудятся за Полярным кругом, но и привлекательность города для туристов из разных уголков мира.

Сейчас Норильск все больше открывается для гостей, которым интересна суровая северная экзотика. Число прилетающих сюда с большой земли увеличивается с каждым годом. Учитывая их потребности и интерес к туризму, развивается инфраструктура для отдыха, гостиницы, сервис, набирает обороты гастрономия и популярность уникальной северной кухни. То есть все то, что поднимает индустрию гостеприимства на качественно новый уровень.

Безусловно, город привлекательным делают и сами норильчане. А лучшие в своей профессии становятся гордостью не только Норильска, но и всего края. Пожелаем Александру Скибину вдохновения и победы в конкурсе поварского мастерства!

Фото: агентство труда и занятости населения Красноярского края / Александр Скибин