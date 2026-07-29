Владимир Бахарь: Впереди новые задачи, возможности и большая ответственность

Красноярский край является финансово устойчивым регионом. Как развивалась и укреплялась современная бюджетная система, а также о предстоящих переменах в работе в специальном интервью «Комсомолке» рассказал заместитель председателя правительства - министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

- Владимир Викторович, на заключительной сессии Законодательного Собрания депутаты поддержали Вашу кандидатуру на пост председателя Счетной палаты края. Серьезные перемены в жизни и время подводить итоги. Если оглянуться назад, что сделано и как изменилась финансовая система края?

- Конечно, сделано многое! Но сразу подчеркну: то, о чем мы сегодня будем говорить, - это общие результаты! Все эти годы мы работали «плечом к плечу» с депутатами, коллегами из федеральных и краевых органов, с территориями, налогоплательщиками, экспертами, общественностью.

Когда я пришел в министерство финансов в 2013 году, доходы бюджета долгое время практически не росли. При этом появлялись задачи, требовавшие серьезных ресурсов. Нужно было выполнять майские указы Президента, готовиться к проведению Всемирной зимней Универсиады, реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Потребовалось несколько лет, чтобы уйти от растущего дефицита бюджета, получить сбалансированные бюджетные параметры и устойчивую динамику роста, стабилизировать государственный долг.

Сегодня Красноярский край уверенно входит в десятку регионов-лидеров по экономическим и финансовым показателям. В общероссийских рейтингах мы стабильно занимаем пятое-седьмое место по объему доходов и уровню расходов. По сравнению с 2013 годом параметры консолидированного бюджета стали в три раза больше, или почти 400 млрд рублей.

В прошлом году мы впервые с 2014 года полностью погасили коммерческие займы. В структуре государственного долга остались только бюджетные кредиты. Сегодня у края высокая долговая устойчивость, что подтверждают и рейтинговые агентства.

- Если говорить о решенных задачах за годы работы в финансовой системе края, что хочется особенно отметить?

- Если вспомнить, в разные периоды перед нами стояли задачи различного масштаба, с которыми, я считаю, в целом мы справились.

Пройден первый цикл национальных проектов, и началась реализация новых.

При поддержке Федерации проведены крупные мероприятия. Помимо Универсиады, это 400-летие Енисейска, 200-летие Минусинска. Началась подготовка к 400-летнему юбилею Красноярска.

Сохраняя социальную направленность краевого бюджета, мы значительно увеличили расходы на развитие региона. С 2013 года капитальные расходы, или так называемый Бюджет развития, увеличился на 74 млрд рублей, а доля в общем объеме расходов выросла почти в 2 раза с 10 до 18%.

Укрепили устойчивость не только краевого, но и местных бюджетов. В целях стимулирования органов местного самоуправления мы одни из немногих субъектов приняли решение о закреплении нормативов отчислений от налога на прибыль и по упрощенной системе налогообложения в местные бюджеты. Обеспечили непрерывность бюджетного процесса в период перехода на новую модель местного самоуправления в рамках 33-го Федерального закона.

Несмотря на трудности, которые порой возникали, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции и проведения специальной военной операции, в крае сохранена устойчивость финансовой системы и создан хороший запас прочности на будущее.

- Вы достаточно давно работаете в системе финансов края. Очевидно, что это было время не только цифр, но и человеческих отношений. Что для Вас стало здесь особенно важным?

- Действительно, родному министерству финансов я посвятил почти 18 лет, из них 13 - в должности руководителя. Для меня, как для руководителя, всегда важно было общение с коллективом, поддержание его сплоченности и командного духа.

Для этого многое сделано. Вместе с коллегами мы сохранили и укрепили традиции финансистов. Прежде всего, это наши спартакиады и коллегии, которые уже более 20 лет собирают финансистов со всего края. Открыли первый за Уралом Музей истории финансовых органов. Сняли фильмы и написали книгу о современной финансовой системе. Заложили капсулу времени для будущих поколений финансистов.

Очень надеюсь, что все это будет и дальше работать. Ведь такие моменты дают возможность каждому финансисту - от руководителя финансового органа до специалиста в территории - почувствовать себя частью единой профессиональной команды.

- Буквально на следующей неделе у Вас начинается новый этап в жизни, Вы приступаете к исполнению обязанностей председателя Счетной палаты края. Что Вы чувствуете сегодня?

- Прежде всего, это чувство гордости за пройденный путь и те результаты, о которых мы сегодня говорим. Глубокая благодарность людям, которые все это время или на отдельных этапах пути были рядом, а также губернатору края, председателю Законодательного Собрания и депутатам за оказанное доверие. Одновременно есть четкое понимание, что впереди новые задачи, возможности и большая ответственность.

И знаете, готовясь к сегодняшней встрече, я вспомнил, что одно из моих первых интервью после назначения министром финансов в 2013 году было в «Комсомольской правде». Тогда мы говорили о бюджете, о задачах новой команды и о том, с чего предстоит начинать работу. За эти годы у нас сложились по-настоящему профессиональные и доверительные отношения. За что отдельное спасибо! Наверное, не случайно, что один из последних разговоров в должности руководителя финансового органа края тоже проходит с вами.

- Спасибо, для нас это очень важно! Следующий вопрос, наверное, будет таким же, как и несколько лет назад. Какие задачи, на Ваш взгляд, сегодня актуальны для системы государственного финансового контроля и как Вы видите свою работу в Счетной палате края?

- Сегодня Счетная палата совместно со всеми участниками бюджетного процесса решает задачи, связанные с развитием края. Приоритетные направления определяются в ходе взаимодействия с губернатором и Законодательным Собранием. Будем и дальше совместно обсуждать вопросы, требующие решения.

Вместе с тем уже сейчас видны направления, где необходимо усилить работу. Прежде всего с учетом новых федеральных подходов.

Основные приоритеты связаны с реализацией национальных проектов и поддержкой населения. Здесь сосредоточены крупные ресурсы. Нужно контролировать их эффективное использование. Кроме того, в крае достаточно большой перечень различных мер социальной поддержки, включая семьи с детьми, участников СВО и другие. Важно контролировать их практическую реализацию, чтобы меры предоставлялись своевременно, без лишней бюрократии и трудностей.

В текущих условиях нужно уделять особое внимание повышению экономической эффективности работы. С точки зрения финансового контроля, это не только взысканные и возвращенные в бюджет средства, которые были потрачены с нарушением, но и поиск дополнительных доходов.

Важно сосредоточиться на тех направлениях, где могут быть проблемы. При этом постепенно сместить фокус с выявления нарушений на их предупреждение.

Для повышения качества и результативности мероприятий необходимо расширение практики применения цифровых технологий, развитие кадрового потенциала.

Отдельная тема - работа с территориями. Здесь нужно перенастроить работу с учетом преобразований в рамках 33-го Федерального закона и переходом на новую модель местного самоуправления в нашем крае.

Конечно, есть ряд организационных вопросов, будем постепенно их решать.

Но в целом, как видите, Счетная палата - это тоже про финансы. Поэтому вместе в рамках уже нового направления продолжим укреплять финансовую систему и повышать ее эффективность.

Фото: Олег КУЗЬМИН