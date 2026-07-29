Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

29 июля красноярцы могут полюбоваться июльским полнолунием, известным под названием «Оленья Луна». Фотокорреспондент «КП-Красноярск» Диана Иванова поймала в объектив спутник Земли поздно вечером 28 июля, пока он не скрылся за облаками. И хотя полнолуние наступает только сегодня, и за день до него кадры получились очень эффектными. Разница для человеческого глаза полной и почти полной Луны оказалась почти незаметной. Убедитесь сами!

Рассказываем, когда за наблюдать за интересным небесным зрелищем? Почему оно так называется? И чем отличается от других полнолуний?

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Когда смотреть в небо?

Астрономическое событие приходится на 17:36 по московскому времени 29 июля. Но в это время в Сибири еще светло, а Луна вообще не взошла. Так что одно из главных небесных шоу июля жители Красноярского края смогут увидеть вечером того же дня, когда стемнеет. Если, конечно, не подведет погода. По прогнозу сохраняется вероятность дождей, и ожидается переменная облачность.

Если небо затянет плотная пелена – не беда: день после полнолуния, как и день до освещенность лунного диска остается выше 98%, и разница глазу совершенно незаметна. Поэтому наблюдать за «Оленьей Луной» можно спокойно и 30 июля, при этом вы мало упустите.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Причем здесь олень?

Название полнолуния пришло вовсе не из астрономии. Никакого оптического обмана, никаких рогов на самом диске вы не увидите! Это не суперлуние, не кровавый оттенок и не гигантский размер. Просто земная примета, которую перенесли на названия небесных явлений.

Коренные народы Северной Америки, которые веками жили бок о бок с лесами и стадами, давали каждому полнолунию имя по сезонным приметам. Конечно, эти наблюдения – про другой континент и климат. Июль – время, когда у самцов оленей активно растут рога. Они ещё покрыты мягкой бархатистой кожей с кровеносными сосудами, но к концу месяца почти достигают полной длины и начинают твердеть.

Так и прижилось у нас чужое название – «Оленья Луна». Как и почему оно перекочевало в Россию и закрепилось здесь – история умалчивает. Хочется надеяться, что жители нашей страны дадут собственные названия полнолуниям, которые будут отражать наши условия и перемены в природе в разные месяцы.

Что сказали в университетской обсерватории?

В обсерватории Университета Решетнева подтвердили: название действительно связано не с особенностями спутника в июле, а с традициями коренных народов Северной Америки.

Но добавили одну любопытную деталь: в этом году Луна окажется необычно низко над горизонтом: это создаст дополнительный визуальный эффект, будто она касается крыш. Так что зрелище обещает быть атмосферным.

Ученые также напомнили, что сразу после полнолуния красноярцев ждет еще один астрономический сюрприз, но уже не лунный. 30 и 31 июля наступит пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Можно увидеть до 25 «падающих звезд» в час.

Иллюстрация: Университет Решетнева

Правда, почти полная Луна своей яркостью может помешать наблюдениям: она засветит небо и скроет самые слабые метеоры. Только наиболее яркие из них будут видны: если, конечно, смотреть не возле спутника Земли, а в стороне от него.