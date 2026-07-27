Вертолет вместо скорой: за полгода санитарная авиация спасла более 1700 жителей Красноярского края из отдаленных округов

27 июля стало известно, что накануне санавиацией экстренно эвакуировали двух пациентов из Балахтинской районной больницы: одного с подозрением на тромбоэмболию, другого с тяжелой черепно-мозговой травмой. Обоих удалось спасти.
Это один из многих сотен вылетов, которые служба совершает ежегодно, чтобы быстро доставить в больницы края пациентов из отдаленных территорий. В министерстве здравоохранения региона сообщили, что только за полгода вертолеты пришли на помощь более 1700 больным.
В конкретном случае пациенты были в смертельной опасности: счет шел даже не на минуты, а на секунды. В таких случаях надежда только на помощь с неба, в прямом смысле. Бригада красноярских авиамедиков, нейрохирург, реаниматолог и фельдшер, мгновенно собрались и вылетели к месту. На месте они стабилизировали больных, после чего вертолет МИ-8 МТВ взял курс на Красноярск. Сегодня вертолеты санавиции – это летающие реанимации, в которых есть вся необходимая для спасения человеческих жизней современная техника.
На острове Татышев пациентов уже ждали реанимобили, чтобы с соблюдением всех мер предосторожности довезти их до Красноярской краевой клинической больницы. Сейчас за их состоянием круглосуточно следят ведущие специалисты края.
Врач-реаниматолог Виталий Павлов признается, что каждый вылет – это своего рода лотерея, где ставка – человеческая жизнь. По телефону коллеги из районов описывают ситуацию, но реальность на месте может оказаться совершенно иной и потребовать от бригады мгновенных, порой нестандартных решений. Именно этот элемент непредсказуемости и высочайшая ответственность делают работу авиамедиков по-настоящему экстремальной.
Руководитель отделения санитарной авиации края Константин Барышников уточняет, что самый частый повод для тревоги – сосудистые катастрофы. Еженедельно в краевой центр доставляют людей, перенесших инсульты и инфаркты. И здесь главное правило – не просто быстро, а еще и максимально бережно транспортировать пациента в клинику, где ему окажут высокотехнологичную помощь. Каждая минута промедления может стоить человеку возможности ходить, говорить или даже жить.
Итоги первого полугодия говорят сами за себя. Врачи санавиации помогли 1741 жителю края. При этом вертолеты провели в небе более трех с половиной тысяч часов.
Подавляющее большинство пациентов, 1603 человека, были эвакуированы из районных больниц в медицинские центры более высокого уровня.
Но санавиация в регионе перевозит не только людей. Регулярно на борту доставляют жизненно важные грузы – например, компоненты крови, которые необходимы для экстренных операций прямо на местах, где своих запасов может просто не оказаться.