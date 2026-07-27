Вертолет вместо скорой: за полгода санитарная авиация спасла более 1700 жителей Красноярского края из отдаленных округов

Фото: kraszdrav.ru

27 июля стало известно, что накануне санавиацией экстренно эвакуировали двух пациентов из Балахтинской районной больницы: одного с подозрением на тромбоэмболию, другого с тяжелой черепно-мозговой травмой. Обоих удалось спасти.

Это один из многих сотен вылетов, которые служба совершает ежегодно, чтобы быстро доставить в больницы края пациентов из отдаленных территорий. В министерстве здравоохранения региона сообщили, что только за полгода вертолеты пришли на помощь более 1700 больным.

Битва за жизнь начинается с вертолета

В конкретном случае пациенты были в смертельной опасности: счет шел даже не на минуты, а на секунды. В таких случаях надежда только на помощь с неба, в прямом смысле. Бригада красноярских авиамедиков, нейрохирург, реаниматолог и фельдшер, мгновенно собрались и вылетели к месту. На месте они стабилизировали больных, после чего вертолет МИ-8 МТВ взял курс на Красноярск. Сегодня вертолеты санавиции – это летающие реанимации, в которых есть вся необходимая для спасения человеческих жизней современная техника.

На острове Татышев пациентов уже ждали реанимобили, чтобы с соблюдением всех мер предосторожности довезти их до Красноярской краевой клинической больницы. Сейчас за их состоянием круглосуточно следят ведущие специалисты края.

Фото: kraszdrav.ru

Каждый раз это полет в неизвестность

Врач-реаниматолог Виталий Павлов признается, что каждый вылет – это своего рода лотерея, где ставка – человеческая жизнь. По телефону коллеги из районов описывают ситуацию, но реальность на месте может оказаться совершенно иной и потребовать от бригады мгновенных, порой нестандартных решений. Именно этот элемент непредсказуемости и высочайшая ответственность делают работу авиамедиков по-настоящему экстремальной.

Руководитель отделения санитарной авиации края Константин Барышников уточняет, что самый частый повод для тревоги – сосудистые катастрофы. Еженедельно в краевой центр доставляют людей, перенесших инсульты и инфаркты. И здесь главное правило – не просто быстро, а еще и максимально бережно транспортировать пациента в клинику, где ему окажут высокотехнологичную помощь. Каждая минута промедления может стоить человеку возможности ходить, говорить или даже жить.

Фото: kraszdrav.ru

Цифры, которые впечатляют

Итоги первого полугодия говорят сами за себя. Врачи санавиации помогли 1741 жителю края. При этом вертолеты провели в небе более трех с половиной тысяч часов.

Подавляющее большинство пациентов, 1603 человека, были эвакуированы из районных больниц в медицинские центры более высокого уровня.

Но санавиация в регионе перевозит не только людей. Регулярно на борту доставляют жизненно важные грузы – например, компоненты крови, которые необходимы для экстренных операций прямо на местах, где своих запасов может просто не оказаться.