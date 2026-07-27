В Ачинске свадебное гуляние закончилось убийством жениха. Фото: соцсети. На фото: убитый Максим и его вдова в день свадьбы.

Жуткая трагедия в Ачинске: молодого мужчину зарезали на собственной свадьбе. После потасовки жених попал в больницу, но, увы, не выкарабкался. Максима* не стало спустя девять дней после страшных событий. А его убийца уже искупает свою вину.

Для многих свадьба – самое красивое и важное торжество. Влюбленные стремятся сделать его незабываемым, но для этой семьи тот самый день обернулся ноющей раной.

По рассказу вдовы Максима в соцсетях, все случилось 10 июля в одном из ресторанов Ачинска. Рядом с ними другая незнакомая компания отмечала юбилей. Свадебное празднование уже завершалось, но тут друг Максима Олег* поругался с женой, и новоиспеченный муж направился к ним.

- Максим заглянул в сторону гостей юбиляра и начал уже отходить обратно, так как не увидел наших друзей. Следом боковым зрением увидел, что они стоят напротив толпы и отправился к другу. Его друг Олег в этот момент обратился к толпе и спросил: «Кто трогал мою женщину?». В этот момент мужчина с рыжей бородой из соседней компании выбежал и ударил в лицо Олегу.

Максим заступился за друга и дал ответный удар. Началась потасовка. Оппонент добежал до машины, взял нож и пырнул жениха прямо в сердце. После этого, рассказывает вдова, убийца вместе с женой продолжили свою трапезу. А 12 июля он сам сдался полиции.

Максим же попал в больницу. Сначала боролся за жизнь в Ачинске, а позже его доставили в Красноярск. Мужчины не стало 19 июля.

* - имена изменены.