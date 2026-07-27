Планерка с покупателями: чем удивляют красноярские кондитеры сладкоежек

А что прячется внутри корпусных десертов — и почему их дизайн называют 3D эффектом? Как проходит дегустация сладкой еды и кто ее пробует? Есть ли у сибирских кондитеров свой фирменный подход к созданию «мировых» десертов? Эти и другие вопросы обсудили в прямом эфире с Валентиной Котляр, пиар-специалистом гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон».

- Валентина, какие бренды создают те торты и пирожные, которые мы можем купить в «Красном Яре» и «Батоне»?

- Есть несколько торговых марок, брендов, под которыми продаются торты, пирожные и другие десерты в наших торговых сетях и которые сделаны на собственном кондитерском производстве. Две крупные торговые марки – это «КремМа» и «Во все сладкие!».

Продукция «КремМа» – более праздничная линейка для какого-то торжественного события. На день рождения, к семейной, профессиональной или календарной дате. И если вам нужен торт на большую компанию в красивой упаковке, то покупайте «КремМа». Оформление у тортов тоже праздничное - необычное, яркое. На отдельные даты - 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, 1 сентября и Новый год - мы выпускаем специальные вкусы и украшаем торты и десерты тематически. Второй бренд - «Во все сладкие!». Это уже более повседневная история, для хорошего настроения на каждый день. Буквально «каждый день – во все сладкие». Вы можете ежедневно покупать что-то небольшое по объему, может быть, не настолько торжественное, но очень вкусное. У этой марки два основных отличия: во-первых, меньший вес. Можно купить тортик или пирожное только для себя одного, побаловать. А во-вторых, разнообразие - больше экспериментов и новых вкусов. Кондитеры, технологи «Во все сладкие!» постоянно тестируют что-то новенькое, добавляют не только разные вкусы, но и формы, цвета, текстуру. Покупатели всегда могут познакомиться с чем-то интересным для себя, ну и узнать, какие тренды есть в сладком мире. Продукция «Во все сладкие!» заметна на прилавках – она в яркой фиолетово-сиреневой упаковке.

- Так, подробнее о новинках, что у вас вкусного-интересного?

- В начале лета я приходила на эфир с панакотиками – это такие красивые «трясущиеся», желейные десерты. Очень трендовый, легкий десерт, молодежь его очень любит. И сегодня пришла к вам с очередным сладким трендом. В последнее время мир захватили корпусные десерты.

Сладость состоит из тонкой внешней оболочки (корпуса), которая сделана, как правило, из шоколада, а внутри нежная начинка – крем, бисквит, ганаш, мусс и др. И когда десерт разламывается, он красиво хрустит, появляется начинка. Помимо того, что это очень вкусно, это еще и очень красиво, потому что корпусные десерты всегда отличаются необычным дизайном. Их выполняют в виде фруктовых плодов, ягод, кофейных зерен, орехов. Похоже на 3D-дизайн, выглядит очень натуралистично. В нашей линейке есть малина, манго, банан, клубника, фисташка, кофе. А внутри - сливки и мягкая вкусовая сердцевина. Например, в «Малинке» – малиновый джем, в «Фисташке» – фисташковая паста. Такие десерты продаются под брендом «Во все сладкие!». Их уже сейчас можно купить, но пока не во всей сети магазинов. Вторая новинка, хоть она и хорошо всем известна, в наши сети зашла только сейчас - пирожное моти.

Многим знаком этот азиатский десерт. Его делают из рисового теста в форме колобочка. Очень нежное пирожное, внутри сырный крем с начинкой, с разными вкусами - смородина, манго-маракуйя, малина, фисташка и другие. Также запускаем в линейку банкейки – мини-тортики с необычной подачей. Они упакованы в контейнер в форме порционной баночки. Название как раз отсюда – «банка + кейк». Очень удобно, сверху крышка, которая плотно держит все блюдо. Можно взять с собой на прогулку или пикник!

- А в праздничной линейке «КремМа» есть что-то новое и необычное?

- Да, наши кондитеры приготовили новинки и в этой категории сладкой продукции. Несмотря на то, что «КремМа» - это большие торты, летом мы сделали исключение и приготовили бенто-торты. Миниатюрные десерты весом от 300 до 500 граммов, рассчитанные на одного-двух человек. Попробуйте две новинки - торт «Мишка» и торт «Карамельный». «Карамельный» состоит из шоколадного бисквита, крема на основе сыра и соленой карамели. Очень красиво лаконично украшен, стильный бенто-торт.

«Мишка» – со сливочными коржами, клубникой и сырным кремом. Оформлен в виде миленькой медвежьей мордочки. Обычно такие бенто-тортики мы запускали в праздники, но теперь решили оставить на регулярной основе и будем дальше работать в этом направлении.

- Всего так много, все такое вкусное! А что больше всего любят покупатели?

- Покупатели любят красивые, нарядные торты. Например, берут «Шоколадно-малиновый» торт – с белой глазурью, а внутри шоколадный, сверху украшен кольцом из мармеладных малинок. Нравится всем торт «Сникерс» с карамелью, орешками. Торт «Черничный» - необычного для сладостей фиолетового цвета. Из классических вкусов любят торты «Шоколадно-банановый», «Бедный еврей», «Ореховый грильяж», «Морковный», «Черемуховый». А еще потрясающе вкусные орешки со сгущенкой. Кому лень готовить, приходите – покупайте!

- От новинок сладких перейдем к новостям. Лето близится к концу, впереди осень, школа… Что-то готовите к этой дате?

- Конечно! В августе все начинают постепенно готовиться к новому учебному году, поэтому у нас готова специальная школьная коллекция с главным символом Красноярска – сусликом. Рюкзаки, сумки для обуви, пеналы, канцелярия, блокноты, ручки… Все очень яркое такое, цветное, красивое – с местным колоритом.

Суслик везде разный, забавный. Продукцию уже можно искать в гастрономах и дискаунтерах. Ну а для взрослых интересная акция «Остроножно». Впереди осень, время заготовок, поэтому мы предлагаем обновить ножи. Что нужно делать? Собираем наклейки - их дают за каждые 600 рублей в чеке, вклеиваем в специальный буклет. Ну и покупаем классные итальянские ножи Гуззини с огромной скидкой – в половину дешевле обычной цены. Коллекция довольно большая, ножи для разных целей представлены.

Лето хоть и на исходе, но впереди еще целый август. Под открытым небом мы проведем еще два кинопоказа – в кинодворике Дома кино. Будут показывать классику кинематографа, следите за анонсами. Ну а «Красный Яр», как всегда, приготовит согревающие дегустации для зрителей. И продолжаем тренироваться, готовиться к главному забегу лета – «Жара». Он пройдет 22-23 августа. Участников ждут как небольшие дистанции – на 2 и 5 км, так и большой полумарафон на 21 километр. Традиционно создаем там свою площадку, с угощениями для спортсменов и болельщиков. Поэтому приходите все, присоединяйтесь к забегу!

Слушайте «Планерку с покупателями» на Радио «Комсомольская правда».

Фото предоставлено отделом внешних коммуникаций торговых сетей «Батон» и «Красный Яр»

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