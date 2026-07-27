Фото: эко-парк «Гремячая грива» в социальных сетях

В Красноярске на дальних лесных тропах эко-парка «Гремячая грива» (там, где нет вечернего освещения и благоустроенных дорожек) туристы заметили следы медведя — отпечатки лап хищника обнаружили между Второй и Третьей видовками. Пресс-служба пространства подчеркнула, что поводов для паники нет — косолапые обычно избегают людей.

«За сутки он способен пройти до 30 километров, поэтому встреча с ним, как правило, для людей полная неожиданность», – добавили в администрации парка.

Фото: эко-парк «Гремячая грива» в социальных сетях

Хищники постоянно перемещаются. Сегодня его следы можно найти на одной тропе, а затем он может в другую часть леса.

Однако про правила безопасности забывать нельзя: воздержитесь от прогулок в лесу поодиночке, вечером и ночью; не ходите по звериным тропам, а также не оставляйте пищевые отходы у домов и в тайге. Единый телефон экстренных служб — 112.

Что делать при встрече с медведем? В каких случаях хищники могут напасть, и можно ли этого избежать? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда-Красноярск» ответил Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса края.