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Июль в этом году завершится под аккомпанемент капель, барабанящих по крышам. По прогнозам синоптиков, остаток месяца выдастся на редкость влажным. Да и в целом жарой и ясной погодой макушка лета не особо радовала. И если вы все еще храните в шкафу легкие сарафаны и панамы в надежде на пекло, лучше переложите их подальше и достаньте плащи и зонты.

Делимся прогнозом погоды в Красноярске на рабочую неделю 27-31 июля 2026 года.

В понедельник, 27 июля в течение дня будет переменная облачность: то дожди, то солнце. ПО прогнозу Среднесибирского УГМС, временами ожидаются короткие ливни, местами с грозовыми раскатами. Ветер будет дуть с северо-запада, разгоняясь до четырех-девяти метров в секунду, а столбики термометров покажут комфортные от +24 до +26.

Во вторник, 28 июля, характер погоды почти не изменится: облака продолжат соперничать с солнцем за место на небосводе, а кратковременные осадки будут то затихать, то возобновляться. Днем снова не исключены и грозы. Ветер станет совсем легким, почти незаметным. Ночью столбики термометров опустятся до +15... +17, а днем воздух прогреется до +25... +27. Правда, радоваться теплу придется под зонтом.

Среда, 29 июля, станет клоном предыдущего дня: та же переменная облачность, те же скоротечные дожди и слабый ветер. Ночная температура снова закрепится на отметках от +15 до +17, а максимальная дневная поднимется до +27.

В четверг, 30 июля, синоптики портала Gismeteo прогнозируют дождь с утра до вечера с перепадами интенсивности. С утра, примерно в районе десяти часов, стихия наберет силу. Однако к середине дня осадки вдруг сбавят обороты, и даже промелькнет робкое солнце, создав иллюзию улучшения погоды. Но обольщаться не стоит: уже к 19 часам небо вновь затянет тучами, и начнется гроза, которая плавно перетечет в затяжной ночной дождь. Температура в этот день будет колебаться от +19 до +25, а ветер останется слабым: от двух до пяти метров в секунду.

Наконец, в пятницу, 31 июля, ночью дождь прекратится. Солнце начнет выглядывать из-за туч, переменная облачность сохранится в течение дня. Осадков в этот день уже не ожидается, а воздух порадует жителей города температурой от +22 до +26. Ветер усилится до трех-шести метров в секунду. Так что последний день июля подарит красноярцам хотя бы небольшую передышку от сырости перед наступлением последнего месяца лета.