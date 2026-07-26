«Они сказали: «Ложись на рельсы» - жителя Железногорска мошенники развели на 8,5 миллионов рублей

Жителя Красноярского края обманули на 8,5 миллионов рублей. Фото: сгенерировано ИИ

Цинизм телефонных мошенников зашкаливает. Они в прямом смысле издеваются над своими жертвами, изобретая все новые изощренные способы обмана. И, конечно, удивляет наивность людей, которые по каким-то причинам верят «агентам госбезопасности », «сотрудникам Центробанка» и прочей нечисти, которая звонит им и начинает запугивать.

Неужели так низок уровень доверия к настоящей полиции? И ведь какой парадокс – когда жертва осознает, что ее обманули, куда она идет со слезами и литром валерьянки? Правильно – в родную полицию: «Спасите, помогите, верните мои кровно заработанные деньги».

И что еще хуже: наивные люди не слышат того, что уже много лет стараются донести до них силовики, общественники и представители СМИ.

Но довольно теории, давайте реальный случай из практики. Буквально свежий, историей поделилась краевая прокуратура.

В апреле нынешнего года 76-летнему жителю Железногорска позвонила девушка и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Мол, ему будут пенсию пересчитывать, надо прислать код. Мужчина и переслал цифры, которые пришли ему на телефон.

А дальше: «Ваш личный кабинет на Госуслугах взломан, со счетов списаны 1,2 миллиона, надо их спасать». Мужчина едва-едва пришел в себя, принял ударную дозу успокоительного, как снова звонок – от «сотрудника ФСБ». Тот вовсе ошарашил: «На вас возбуждено уголовное дело за перевод денег на Украину». Более того, назвал имена детей и внуков, они якобы тоже могут пострадать.

Представляете уровень наивности уважаемого пенсионера, который поверил какому-то незнакомцу в мессенджере, показавшему картинку якобы служебного удостоверения. И еще угроза: «Не ходите в полицию, там все подставные»…

В итоге дедушка с апреля по июль под чутким руководством аферистов снимал со своих счетов наличку, обменял 2 тысячи долларов, переводил деньги через банкоматы, продал автомобиль и снял 2,5 миллиона со счетов супруги. Наличные он передавал курьерам по паролю «Первомайский». В обмен получал… внимание! расписки с печатью «ФСБ РФ». Итого сумма ущерба составила 8,5 миллионов рублей.

- Кульминация наступила 8 июля, - рассказали в прокуратуре. – Мошенник отправил пенсионера в село Зеледеево для встречи с «юристом». По видеосвязи он приказал жертве лечь на железнодорожные пути. Увидев приближающийся поезд и услышав смех в трубке, пенсионер осознал правду. На его вопрос «Ты мошенник?» последовало: «Да! Швец уехал отдыхать на твои деньги, а я купил новый автомобиль».

И вот потерпевший приходит в полицию, пишет заявление. И говорит: а ведь он знал о мошенниках, телевизор смотрел. И участковый с ним разговаривал.

Нам остается только развести руками…