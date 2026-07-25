Этого не покажут по телевизору: красноярский следователь Алиса Селезнёва рассказала о своей службе

Красноярский следователь рассказала, как любовь к сериалам привела ее на службу. На фото: Алиса Селезнёва. Фото: Ренат КАРИМУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия РФ. Как стать следователем и к чему он должен быть готов? На эти и другие вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Красноярск на 107,1 FM отвечала старший следователь первого отдела контрольно-следственного управления ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алиса Селезнёва.

Одна из причин выбора профессии Алисы – увлечение сериалами о сыщиках. Связать свою жизнь с органами следствия девушка решила еще в школе. Позже закончила Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета России и поступила на службу.

- Я поняла, что это занятость 24/7. Ты всегда должен отвечать на звонки, выезжать на места происшествия, даже если не дежуришь. Первые полгода было тяжело, бывали мысли все бросить, но я прошла этот этап адаптации. В работе мне интересно то, что нужно устанавливать все причины и следствие. Каждое дело уникально и требует кропотливости. 90% времени мы устанавливаем истину путем анализа документов и полученных доказательств по делу. Помимо этого, мы проводим следственные действия с обвиняемыми и потерпевшими. Это не те погони, которые показывают по телевизору.

Ранее Алиса была следователем по особо важным делам, а сейчас занимает должность старшего следователя первого отдела контрольно-следственного управления. Ее работа в первую очередь связана с оказанием помощи сотрудникам, которые только начали свой путь.

Удается ли при таком плотном графике качественно отдыхать? Алиса говорит, что вполне успешно. Девушка не видит себя без занятий спортом, так как в прошлом она профессионально занималась беговыми лыжами и состояла в сборной края. Помимо тренировок следователь уделяет время своим близким. Родные девушки поддерживают и мотивируют ее достигать новые цели.

А недавно молодая следователь из Красноярского края заявила о себе на всероссийском конкурсе и уверено взяла первое место. Говорит, это было дело принципа. В первом этапе Алиса сдала большое количество уголовных дел, потом ответила на тестовые вопросы и решила практические задачи. В итоге красноярка набрала наибольшее количество баллов.

Вернемся к службе. Почему люди идут на преступления? Вот как считает следователь:

- Причины здесь самые разные. Бывают личные, когда человек планирует совершить преступление. Например, руководитель организации прекрасно понимает, что уклоняется от уплаты налогов. А бывает, что мотивы возникают в алкогольном опьянении – таких дел очень много. У меня в практике было большое количество дел – начиная от преступлений против личности и заканчивая коррупцией. Из последнего, положительного, вспоминаю историю, как организация уклонилась от уплаты налогов, и мы возместили в бюджет РФ 144 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Детская мечта стала реальностью: следователь-криминалист из Красноярска вспомнил свое первое загадочное дело и рассказал, изменились ли преступники

«Становится все сложнее»: следователь-криминалист рассказал о работе красноярских специалистов