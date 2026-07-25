Фото: МВД

Ночью 25 июля в Емельяновском округе на 735-м километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, 30-летний водитель Skoda Octavia выехал на «встречку» и врезался в грузовик Scania.

Фото: МВД

После столкновения оба транспортных средства загорелись. Судя по фотографиям, которые публикуют полицейские, от машин осталась лишь выгоревшая груда металла.

Фото: МВД

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Инспекторы выяснили, что он был не пристегнут ремнем безопасности.

Фото: МВД

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. На месте продолжают работать полицейские.

Фото: МВД

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