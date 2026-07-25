Ночью 25 июля в Емельяновском округе на 735-м километре трассы Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, 30-летний водитель Skoda Octavia выехал на «встречку» и врезался в грузовик Scania.
После столкновения оба транспортных средства загорелись. Судя по фотографиям, которые публикуют полицейские, от машин осталась лишь выгоревшая груда металла.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Инспекторы выяснили, что он был не пристегнут ремнем безопасности.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. На месте продолжают работать полицейские.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: