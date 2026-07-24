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В Красноярском крае ситуация с топливом продолжает находиться под контролем регионального штаба. Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли, на АЗС вертикально интегрированных компаний, расположенных на трассах, начинает улучшаться ситуация с дизелем: лимиты ДТ увеличились, заправка большегрузов проходит в обычном режиме.

Рассказываем о ситуации с бензином в Красноярском крае на 24 июля 2026 года.

Можно ли сейчас купить бензин в Красноярском крае

В Минпроме региона отметили, что ситуация с бензином остается напряженной «из-за высокого потребительского спроса и неравномерности графика поставок». Суточный объем реализации на заправках вертикально интегрированных компаний (таких как «Газпром» и «Роснефть») существенно превышает обычные показатели. На части АЗС возникают временные окна, когда топливо не отпускают.

Власти работают с поставщиками для стабилизации ситуации в крае. Сейчас в приоритете — обеспечение оперативных служб, сельхозпредприятий, транспортных компаний и объектов жизнеобеспечения.

Ограничения на отпуск бензина в канистры для физических лиц на некоторых АЗС сохраняются.

Водителей Красноярского края просят не создавать запасы топлива

Минпром просит водителей Красноярского края не создавать искусственный ажиотаж и заправляться по мере необходимости.

– Иногда автовладельцы сами создают себе лишнее беспокойство: заливают по 5–10 литров в бак, чтобы он был полный, или заполняют канистры. Это понятное желание подстраховаться, но в итоге оно приводит к очередям, – говорит Егор Фролов, председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев.

Ранее администрация Красноярска предупредила о фейковом указе, который распространяется в социальных сетях и телеграм-каналах. В «документе» сообщается о том, что якобы с 1 августа работники государственных и муниципальных органов пересядут на велосипеды.