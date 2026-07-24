День в истории: Красноярская ГЭС отмечает 54-летие

Перекрытие Енисея, 1963 год

История и современность

26 июля 1972 года, 54 года назад, государственная комиссия подписала акт о приемке Красноярской гидроэлектростанции в промышленную эксплуатацию. Это событие стало логичным завершением грандиозной стройки, длившейся более 15 лет и навсегда изменившей энергетику Сибири.

Государственная комиссия приняла станцию в эксплуатацию с оценкой «отлично»

Как покоряли Енисей

Стройка началась в 1956 году по проекту института «Гидроэнергопроект». Первую ГЭС на могучей сибирской реке Енисей возводили в глухой тайге. Для тысяч гидростроителей на месте Знаменского скита вырос город Дивногорск. Проект получил статус всесоюзной ударной комсомольской стройки, что привлекло более 100 000 молодых и энергичных людей со всего СССР. Поскольку ГЭС имела стратегическое значение для развития сибирской промышленности, объект регулярно посещали высшие руководители КПСС и правительства.

На строительство ГЭС приезжала молодежь со всего СССР

На строительную площадку приезжали делегации из других стран, известные советские писатели и поэты. Одним из них был Владлен Николаевич Белкин. Он не просто наблюдал за стройкой со стороны, а стал ее непосредственным участником: работал в строительной бригаде каменщиком и бетонщиком, участвовал в возведении Дивногорска.

Технологический вызов был беспрецедентным. Строительство плотины велось в два этапа: сначала возвели водосборную и часть глухой левобережной плотины, а после исторического перекрытия Енисея 25 марта 1963 года работы развернулись в правобережном котловане. Этот день стал настоящим праздником для всего коллектива.

Стройку посещали первые лица Советского Союза. Один из них - Юрий Гагарин

В сентябре 1963 года стройку посетил первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Он не только выступил на слете молодых строителей, но и символически забросил несколько лопат бетона в тело будущей плотины, оставив свой след в истории энергетики.

Станция – результат титанического труда

Гидроузел станции – это комплекс уникальных сооружений. Гравитационная бетонная плотина длиной 1072,5 метров и высотой 124 метра. Размеры плотины станции вызывают восхищение. Но еще больше удивляют объемы уложенного в ее тело бетона — 5,7 миллиона кубометров. За этими гигантскими цифрами стоит поистине титанический труд. Чтобы бетон ложился монолитно и был высшего качества, его нужно было постоянно уплотнять, поэтому рабочие использовали специальные тяжелые вибромашины. Вес одной такой машины составлял целых 22 килограмма. Казалось бы, непосильная ноша, но с этой тяжестью легко и уверенно справлялись не только крепкие мужчины, но и совсем юные девушки.

Бочкин Андрей Ефимович, начальник строительства Красноярской ГЭС

Судоподъемник – единственное в России сооружение продольно-наклонного типа, входящее в комплекс гидроузла. Это уникальное судопропускное устройство, которое принципиально отличается от общеизвестных судоходных сооружений, по сути — лифт для кораблей. Мощность станции составляет 6000 МВт при среднегодовой выработке почти 18,6 миллиардов кВт*ч, что делает ее не только лидером по выработке в крае, но и одной из крупнейших гидроэлектростанций в мире.

Установка рабочего колеса

Непрерывная модернизация

Все 54 года эксплуатации станция не просто работала – она непрерывно развивалась и модернизировалась. Сегодня этот процесс идет в рамках программы «Новая энергия». Это масштабный проект по реконструкции и замене основного оборудования. Его реализация охватывает четыре крупнейшие ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящие в энергохолдинг: Красноярскую, Братскую, Иркутскую и Усть-Илимскую ГЭС. На Красноярской ГЭС уже заменены рабочие колеса на 8 из 12 гидроагрегатов. Полное обновление всех двенадцати колес планируется завершить до 2031 года. Новое оборудование позволит увеличить КПД на 2%. Это не только экономический эффект, но и вклад в экологию: рост выработки на ГЭС косвенно снижает нагрузку на угольные ТЭЦ, что положительно сказывается на окружающей среде региона.

- Приемка в промышленную эксплуатацию 54года назад была итогом титанического труда. Сегодня наша задача – поддерживать этот легендарный объект на пике технологического совершенства, – отметил директор станции Станислав Легенза. – Программа модернизации «Новая энергия» гарантирует, что Красноярская ГЭС и дальше будет надежным и экологичным источником энергии для Сибири.

ВАЖНО

В честь памятной даты с 24 по 26 июля с наступлением темноты будет включена архитектурная подсветка плотины, которая осветит огнями смотровую площадку станции.

Фото из Государственного архива Красноярского края