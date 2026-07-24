Ко Дню работников торговли: в Красноярском крае работают 15,2 тысячи магазинов и более 85 тысяч продавцов

В Красноярском крае работают 15,2 тысячи магазинов и более 85 тысяч продавцов Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

День работников торговли отмечают в России в четвертую субботу июля. Так что в этом году событие приходится на 25 июля. К этому событию специалисты Красноярскастата подготовили интересную подборку фактов в трех регионах Енисейской Сибири. Данные взяты за полный 2025 год, но если они и изменились за последние полгода, то незначительно, потому как в этой отрасли все стабильно, потрясений почти нет.

Красноярский край

Начнем с самого крупного в тройке регионов. В 2025 году в сфере розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) трудились 41,4 тысячи работников организаций и 44,4 тысячи индивидуальных предпринимателей (с учетом их работников и помогающих членов семьи).

Точки продаж:

- магазинов – 15,2 тысячи, из них 825 гипер- и супермаркетов;

- павильонов – 3,6 тысячи;

- палаток и киосков 0,9 тысячи.

Площадь торговых залов составила 2,1 миллиона квадратных метров (29,5% - гипер- и супермаркеты).

Оборот розничной торговли – 1022,4 миллиарда рублей. Из них больше половины – 526,2 миллиарда – приходится на непродовольственные товары. И 496,2 миллиарда – на продукты, напитки и табачные изделия.

Еще такая показательная цифра: на долю торговых сетей приходится 56,9% оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. И 22,1% оборота розничной торговли непродовольственными товарами.

Республика Хакасия

Показатели у ближайшего соседа скромнее, но ведь и территория меньше. Здесь трудились 5,7 тысячи работников организаций и 11,8 тысячи индивидуальных предпринимателей. Действовали:

- 4,9 тысячи магазинов (из них 145 гипер- и супермаркетов);

- 1,3 тысячи павильонов;

- 0,6 тысячи палаток и киосков.

Площадь торговых залов магазинов составляла 685,3 тысячи квадратов, на супер-и гипермартеты приходилось 20,2%.

Оборот розничной торговли составил 174,6 миллиарда рублей. Судя по цифрам, жители Хакасии предпочитают больше тратить деньги на продукты – в этом сегменте доля составила 92,1 миллиарда рублей. А на одежду, обувь, мебель и все остальное непродуктовое – 82,5 миллиарда.

На торговые сети приходилось до 30,8% оборота розничной торговли республики.

Республика Тыва

В республике отмечать свой профессиональный праздник будут 1,2 тысячи работников организаций и 8,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. Жителям Тувы доступны:

- 1,9 тысячи магазинов (из них 40 гипер- и супермаркетов);

- 274 павильона;

- 110 палаток и киосков.

Площадь торговых залов магазинов составляла 126,8 тысячи квадратных метров, из которых около четверти приходилось на гипер- и супермаркеты.

Оборот розничной торговли составил 77,3 миллиарда рублей. Здесь, как и в Красноярском крае, перевес делают непродовольственные товары – 52,4%, то есть на 40,5 миллиарда. И продуктов вместе с напитками и табаком продано на 36,8 миллиарда.

А вот доля торговых сетей заметно сократилась, если в 2024 году на них приходилось 20% всего оборота розничной торговли, то в 2025 году – 17,7%. Через них реализовано населению 23,5% продуктов, напитков и табачных изделий. И 12,5% оборота розничной торговли составили непродовольственными товарами.