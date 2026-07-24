Фото: администрация Минусинска

15 августа на юге Красноярского края пройдет самый томатный праздник в стране — «День Минусинского помидора». Участников приглашают не откладывать подачу заявки, а гостей — планировать поездку на знаменитый фестиваль.

Расскажем, что ждет овощеводов и гостей на гастрономическом конкурсе в 2026 году.

Когда пройдет «День Минусинского помидора» в 2026 году?

Мероприятие состоится 15 августа в городе Минусинск, на юге Красноярского края. В программе: конкурсы, праздничное шествие, ярмарка, интерактивы для гостей всех возрастов и другое.

Впервые праздник прошел в 2004 году по инициативе мэра Анатолия Кекина. Уже в 2008 году праздник стал краевым и до сих пор является визитной карточкой Минусинска. Каждый год садоводы борются за призы в различных номинациях: «Огородное чучело», «Самый урожайный куст» и многих других.

Фото: администрация Минусинска

Кто может участовать в конкурсе?

За ценные призы смогут побороться жители всего Минусинского округа старше 18 лет. Конкурс проводится в четырех номинациях – радуем новинками:

- «Минусинский чемпион» — для тех, чей помидор бьет рекорды по весу;

- «Образцовый огород» — здесь оценивается дачный участок;

- «Помидорные традиции молодой семьи» — спецноминация для молодых семей (возраст супругов — до 35 лет);

- «Лучшее ветеранское подворье» — для ветеранов и жителей пенсионного возраста.

Подать заявку нужно 10 августа (включительно). Документы (форма заявки, копии паспорта, ИНН, СНИЛС, правоустанавливающего документа на участок, согласие на обработку персональных данных) нужно принести в отдел культуры: Минусинск, улица Ленина, 73, в будни с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Также можно отправить бумаги на электронную почту: ukamin@yandex.ru. Все подробности по телефону: 8(39132) 2-08-65, 2-05-44.

Победителей объявят на церемонии награждения 15 августа.

Костюмированное шестиве: кто может принять участие, где и когда пройдет

Праздничные колонны пройдут по Абаканской и Комсомольской. Построение — в 9:00 на пересечении Абаканской и Борцов Революции.

Участие в шествии могут принять предприятия и учреждения всех форм собственности, а также общественные движения. Костюм обязателен!

Номинации есть и для участников шествия. Вот они:

- «Виват, Томат!» — самая нарядная и дружная команда;

- «Королева» и «Король» помидорного праздника — лучший костюм шествия.

Заявки принимаются до 10 августа. Обращаться нужно в отдел культуры города или писать на электронную почту. Победителей также объявят 15 августа.

Фото: администрация Минусинска

Ярмарка: кто может принять участие, куда обращаться

Если вы предприниматель, мастер или ремесленник — это ваш шанс заявить о себе на известном фестивале. Заявки принимаются до 31 июля по направлениям:

- «Мастера декоративно прикладного искусства» — изделия собственного производства;

- «Минусинск усадебный» — цветы, саженцы и товары собственного производства;

- «Минусинск хлебосольный» — продажа продукции и услуги.

Все заявки ждут в администрации города: улица Гоголя, 68, каб. № 7. Время работы: будни с 08:30 до 16:30 (обед с 12:00 до 13:00).

Фото: администрация Минусинска

Напомним, что в 2025 году победителем конкурса на самый большой томат стала врач Наталья Сонина. Вместе с сыном она вырастила овощ сорта «Бифштекс Альби» весом 2820 граммов (семья обогнала рекорды прошлых лет!).

Сониным вручили главный приз — ключи от автомобиля «Нива».