Четверть часа пытался тушить собственный пожар: в Красноярске вынесли приговор туристу за поджог Есауловской петли

Красноярец оплатил ущерб природе и затраты на тушение лесного пожара. Фото: прокуратура

Душевный порыв новоявленного сибиряка обошелся ему почти в два миллиона рублей. Помните историю, которая произошла в майские праздники недалеко от Красноярска? Спасатели больше суток тушили ландшафтный пожар в красивейшем месте возле Есауловской петли. Отвесный склон, сухая трава, только-только сошел снег: в таких условиях лесным огнеборцам непросто было гасить огонь. Технику не подтянешь – все вручную, лопатами.

Была организована проверка – нужно было выяснить, кто пустил искру. Однозначно дело рук человека. Нашли виновника быстро. Тем более, что он сам поступил честно – не прятался, вину признал.

Дело было так: 1 мая на смотровую площадку с видом на изящный изгиб реки Есауловки приехала организованная группа туристов из 15 человек. К слову, к компании-организатору вопросов нет. Туристы собрались в Красноярске, затем автобус, инструктаж, дорога, пешая прогулка, пикник на природе и много видов для фото.

После путешественники даже мусор за собой убрали. И тут, как это бывает, одного их них понесло. Захватили эмоции. Около 15:30 часов он одну за другой выпустил в небо три сигнальные ракеты. Две зашли штатно, а третья улетела по кривой траектории прямо в сухую траву – та вспыхнула.

Мужчина пытался сам погасить огонь, минут 10 – 15 сбивал его, но куда там! Попросил гида вызвать экстренные службы по номеру 112, но связь в том месте плохая. Поэтому когда информация дошла до лесных пожарных, лесной массив уже вовсю полыхал.

В итоге было уничтожено огнем 27,3 гектара растительности. Ущерб Маганскому лесничеству оценили в 822 тысячи рублей. Еще 1,05 миллиона рублей было затрачено на тушение.

Мужчина о себе рассказал, что недавно переехал в Красноярск из столицы, чтобы работать в крупном предприятии. С юности любит походы, у него родители геологи. Сигнальные ракеты берет всегда с собой – «на всякий экстренный случай». А тут пальнул в честь праздника.

В ходе следствия весь ущерб мужчина возместил. Суд это учел и вместо реального срока назначил судебный штраф в 150 тысяч рублей.