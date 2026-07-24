Пережив двойное насилие, девушка 35 лет ждала правосудия: в Красноярске раскрыли еще одно преступление из 90-х

В Красноярске раскрыли еще одно преступление из 90-х. Фото: сгенерировано ИИ

Это было время, когда народная молва считала: если девушку изнасиловали – значит, она сама виновата. Компания пятерых молодых людей познакомилась на улице, тусила вместе несколько недель. Заводилу Эдика Светлана не рассматривала, ей нравился другой. Но однажды на вечеринке «на хате» тот другой напился до потери сознания и отключился. И тогда Эдик воспользовался случаем… А потом вывез полуживую девушку в лес и бросил. Она кинулась искать правосудия, но так и не получила его. Прошло 35 лет и следователь СК пообещал: закон будет на ее стороне.

Расследование преступлений прошлых лет – одно из приоритетных направлений работы СК России. 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. Накануне этого события мы пообщались со следователем третьего следственного отдела Первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Вадимом Юшковым. Он эксклюзивно для «КП» - Красноярск» рассказал, как удалось доказать вину обидчиков молодой девушки.

Все имена в этой истории изменены.

Красные «Жигули»

- Привет, девчонки! Давно хотим с вами познакомиться. Не возражаете?

Светлана и Татьяна опешили, когда к ним подкатили красные «Жигули». В них трое парней, вполне нормальные на вид, хорошо одетые. Не гопники какие-то в трениках с отвисшими коленками. К тому же машина крутая (на дворе май 1991 года).

Другие девушки хмыкнули бы: «Что за дешевый подкат?». Но подруги в свои 20 лет были неискушенными, наивными. Обе из благополучных семей, с хорошим воспитанием. В первый же вечер выболтали все: где живут, кем работают.

Компания хорошо провела время один раз, другой, третий. Света заметила, какой интерес она вызывает у Эдика Левашова. Парень со спортивной фигурой, уверенный в своей харизме. Официально не работал, но деньги имел.

Знала ли девушка, что он женат? Печать в паспорте не мешала ему изменять супруге – тот еще ходок (забегая вперед, скажем: брак оказался на редкость крепкий, длится до сих пор).

Пока Левашов подбивал клинья к Светлане, она симпатизировала его другу, Антону Бабуленко. Он показался ей самым нормальным и адекватным их всех троих. Грамотный и воспитанный, не позволял себе ничего дурного в общении с девушкой.

«Отдохнем, музыку послушаем»

13 июня Бабуленко и Левашов приехали на работу к Светлане: есть предложение встретиться вечером. Разумеется, она приглашена с подругой. Компания вновь каталась по городу, смеялась, шутила… Левашов притормозил возле продуктового ларька и купил три бутылки водки.

- Зачем? – девушек это смутило, они ведь не пьют алкоголь.

- Не переживайте, это мы для себя. Сегодня праздник – Ельцин на выборах побелил. Для вас, дамы, пиво.

Уже почти стемнело, когда Левашов остановил машину возле старого двухэтажного барака (его снесли в 2017 году как аварийный).

- Не желаете ли продолжить в квартире, послушать музыку, потанцевать? Ну же, давайте, девчонки, а то комары сожрут.

Квартира принадлежала третьему другу по фамилии Бабайков.

И тут появляются сомнения: «хата», пиво для девушек, чтобы расслабились. И столько водки… По бутылке на брата не много ли? Что они задумали?

Затянувшееся «веселье»

Итак, в квартире выпивка, закуска. Хозяин дома достал початую бутылку коньяка и любезно предложил дамам. От коньяка они не отказались и по стопочке пригубили. Когда перевалило за полночь, Таня осознала, что завтра рабочий день, нужно сворачиваться. Позвала подругу.

Но Светлана шепталась с Антоном в комнате, она почти влюблена в него и не хотела расставаться. Меж тем парень изрядно набрался и с каждой минутой соображать все меньше и меньше по мере того, как под влиянием алкоголя отключались его мозговые клеточки.

Левашов внимательно наблюдал, как Таня тормошит подругу. Сказал:

- Успокойся. Света хочет еще побыть здесь, просто стесняется тебе сказать.

И предложил отвести домой. Таня заметила, что он торопился: ехали быстро, на месте высадил и умчался.

Тем временем в квартире Светлана спохватилась, что подруги нет.

- Сдается мне, что они с Эдиком уехали, - пьяный Антон намекал, что у тех шуры-муры. Но когда вернулся Левашов, он уже не осознавал реальности. Даже когда тот приказал: «Посиди на кухне», он послушно кивнул и заснул за столом.

«Только отпусти»

Света испугалась, дернула входную дверь – та закрыта на замок. Левашов подошел и со словами «куда собралась» ударил ее кулаком в солнечное сплетение. Она согнулась от боли, задохнулась. Ее никогда в жизни не были. Умоляла: «Забери золото, только отпусти меня»…

Дальше было мерзкое, отвратительное насилие не только над телом. Левашов убивал ее душу. А когда один насильник вышел, в комнату вошел второй – Бабайков.

Затем Левашов вернулся с двумя фужерами – в одном водка, в другом сок. Заставил выпить, чтобы она опьянела и все забыла? Затем снял с нее кольца и сережки, в полусознательном состоянии вывез на окраину Ачинска, в лес. И бросил ее там.

- Я думаю, он сделал это, чтобы дезориентировать. И напоил ее водкой для этих же целей. Надеялся, что у нее будут провалы в памяти и наутро она не вспомнит ничего. Согласно показаниям, девушки выпили тогда всего по паре стопок коньяка. И фужер с водкой имел эффект. Потерпевшая выбралась на трассу, остановила автомобиль, на котором и приехала домой, - рассказал следователь Вадим Юшков.

Материнское чутье

Мать Светы забила тревогу: дочь никогда не задерживается так допоздна – уже утро, а ее нет. Если вдруг остается ночевать у подруги, обязательно предупредит об этом. Паника. Разбудили Таню, та вместе с отцом поехала на ту «блат-хату». Застали только совершенно пьяного Бабуленко и Бабайкова, который сказал, что Света уехала с Эдиком в половине шестого утра.

Когда девушка появилась на пороге своей квартиры, мать ахнула: живая! А потом они вместе пошли в милицию.

Дело было заведено, молодые люди были задержаны по подозрению. Биологическая экспертиза показала, что на юбке были биологические следы, которые не исключали принадлежность Левашову. Но биология формулирует ответ: «вероятно – невероятно». Это сейчас генетика и ДНК сегодня дают с точностью до 99% «да – нет».

В 1991 году Левашов категорически не признавал вину. Однако его родичи приходили к потерпевшей, чтобы откупиться. Бабайков мямлил: да было, но по обоюдному. Бабуленко, понятное дело, не при делах.

А дальше происходит интересное: подозреваемых выпустили под подписку о невыезде и потом формально объявили в розыск. На этом их уголовное преследование закончилось. Все эти годы Левашов спокойно жил в Ачинске в свое удовольствие, как порядочный гражданин.

Жизнь перестала быть прежней

Девушка молила о правосудии для себя. И не получила его. Она переехала в Новосибирск, потом в Красноярск. Вышла замуж и была счастлива, к сожалению, в 2023 году муж умер. Два сына. Но драма юности оставила черную дыру в душе.

Так и хочется спросить, а что же Антон Бабуленко, который ей так нравился? Знал ли он о планах Левашова, но молчал? Какая сейчас разница - он умер в 2011 году из-за беспробудного пьянства.

Ясно одно: Левашов положил глаз на девушку изначально. Его разозлило ее равнодушие и предпочтение другого. Повторим, в те годы не было свободных нравов, как теперь, и наставления «до свадьбы ни-ни» имели силу, девушки доверяли парням.

И это было время, когда сексуальное насилие замалчивалось и скрывалось, было постыдным – для девушки. Потому что «если тебя изнасиловали – ты сама в этом виновата». С парнями в машину села кататься, в парке шушукалась… Короткая юбка, по мнению досужих злословов, вообще считалась приглашением в койку. За спиной у опозоренной девушки шептались, смеясь.

И вдруг такая девушка посмела требовать правосудия!

Все ясно, как белый день

Вадим Юшков признается:

- Для меня самое страшное, это привлечь к ответственности невиновного. Однако здесь у меня никаких сомнений не возникло, когда я посмотрел протоколы очных ставок. Сейчас я поясню: прежде, работая в одном из районов, не раз приходилось выезжать на «изнасилования», когда смотришь на потерпевшую и понимаешь, что человек лжет. Либо хочет доставить проблем своему мужу или сожителю. Либо муж уличил за изменой, а она «я тебе не изменяла, на меня напали». В данном деле потерпевшая вела себя так, как человек, который говорит правду.

Доказать вину Левашова оказалось несложно. Есть биологические следы на одежде девушки, наличие телесных повреждений. И показания свидетелей, которые вдруг решили ничего больше не скрывать.

Как вел себя сам Левашов? Незваные «гости» нагрянули к нему в 6 часов утра. Уложили лицом в пол, руки на голову… Затем произвели обыск в доме (от оперативников была получена информации, что у него может быть оружие). Заставили одеться, усадили в машину и привезли в Красноярск в ИВС. Сутки провел в камере изолятора и на вторые дал признательные показания. Едва ли у него совесть проснулась, просто понял, что объективно в этом деле достаточно доказательств.

Что касается Бабайкова, он пропал. Среди мертвых не числится, но и среди живых не нашли. Оперативники работают, продолжают искать. Его участие в преступлении выделено в отдельное производство.

Держалась и… заплакала

Светлана пришла на встречу к следователю. Удивилась, когда услышала, что ее старое дело возобновили. Держалась и вдруг расплакалась. Ее в этот раз избавили от очной ставки с ее обидчиком – зачем ворошить старую душевную травму.

Вопрос о том, почему тогда, в 1991 году, насильников не призвали к ответу, остается открытым…