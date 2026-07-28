Состоялось завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва

Фото: Софья Сандурская (ТАСС)

В Москве прошло завершающее пленарное заседание Государственной Думы VIII созыва. В своем выступлении Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что за пять лет Государственная Дума приняла 2980 федеральных законов. Из внесенных законопроектов, по его словам, 47,3% были инициированы депутатами ГД, 10,8% - депутатами совместно с членами Совета Федерации, 3,2 % - членами Совета Федерации. Также он назвал три ключевых приоритета в работе Государственной Думы. Это, реализация Послания Президента и достижение национальных целей развития, обеспечение специальной военной операции, помощь солдатам и офицерам, членам их семей, а также реализация повестки, которую формируют наши граждане на встречах.

Владимир Васильев, руководитель фракции «Единой России» в федеральном парламенте, рассказал, что всего за восьмой созыв Госдумы депутаты от партии внесли 1365 законопроектов, из них приняли 975: «Фракция «Единой России» создала правовую основу для поддержки участников СВО, соцзащиты граждан, повышения безопасности и развития экономики страны».

На встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва Президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов за эффективную совместную работу по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества, а также отметил роль партии в законодательной работе.

- Депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость, быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере и, конечно, обществу, государству. «Единая Россия - партия парламентского большинства, на который лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер, - подчеркнул Владимир Путин.

Депутаты Государственной Думы от Красноярского края также подвели итоги работы:

Александр Дроздов: «Через общественные приемные в округе мы обработали сотни обращений. Анализ этих запросов лег в основу нормотворчества - я выступил соавтором 31 законопроекта. Передо мной стояла задача - сделать так, чтобы колоссальный экономический потенциал нашего региона возвращался в сибирские города и села новыми школами, качественными дорогами и уверенностью жителей в завтрашнем дне».

Сергей Еремин: «Законы рождены из живого голоса - из обращения матери, беседы с солдатом, наказов жителей. Мы услышали бойцов, защищавших Курскую область - и они получили звание ветерана. Мы увидели, как трудно добраться до ВВК - и сделали проезд бесплатным. Закон - это не параграф, а выстраданная строка, продиктованная страной. Делаем то, о чем просят люди».

Наталья Каптелинина: «Комплексные решения принимались в том числе и по наведению порядка в миграционной сфере и противодействию кибермошенничеству. Отмечу и работу Комитета по туризму: из 46 законопроектов 27 стали законами. Наша отдельная гордость — принятие закона об инклюзивном туризме, который станет мощным импульсом для развития безбарьерной среды по всей России. Главный ориентир – законы должны работать для развития регионов и защиты интересов страны».