Отправила в банке с вареньем: жительнице Красноярского края вернули украденные аферистами 450 тысяч

Жительница Назарова испугалась за сестру и отдала свои накопления мошенникам. Фото: краевое МВД

84-летняя жительница Назарова испугалась за сестру и отдала мошенникам 450 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД. Деньги ей уже вернули, а курьера задержали. Но если бы пенсионерка сразу разобралась, в чем дело, то эта неприятная ситуация обошла бы ее стороной.

Схема примитивная: в один из дней горожанке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками следственного отдела. Они сообщили, что сестра женщины якобы связалась с мошенниками и чтобы доказать ее невиновность, нужно срочно помочь. Тогда лжеследователи попросили ее отправить в Новосибирск 450 тысяч рублей. Жительница края вложила накопления в банку с вареньем и передала их через транспортную компанию. Уже после этого она узнала, что ее родственница ни в какие сомнительные истории не попадала и обратилась в полицию. Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Оперативники установили личность человека, который забрал посылку из транспортной компании. Ранее судимый 24-летний парень не успел передать мошенникам банку с деньгами и хранил ее у себя дома. Его доставили в Назарово и поместили в СИЗО, деньги вернули владелице.

Сейчас следствие проверяет причастность обвиняемого к совершению подобных преступлений.