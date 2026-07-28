Так решила сама: директор убыточного предприятия на севере Красноярского края премировала себя на 4,3 миллиона

В Туруханском районе директор предприятия четыре года выписывала себе премии Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Туруханском районе края руководитель муниципального предприятия «Оптима» сама себя премировала и теперь возвращает деньги в бюджет. В региональной прокуратуре рассказали, что с 2021 по 2025 годы она издала более двадцати приказов о собственном премировании. При этом предприятие, которое она возглавляла, работало с убытками. Сначала премии были скромные – 69 тысяч рублей. В какой-то момент планка достигла 609 тысяч рублей в месяц. В итоге за четыре года размер назначенных себе выплат превысил 4,3 миллиона рублей.

По закону премировать директора муниципального предприятия может лишь учредитель – в данном случае администрация Туруханского района. Однако о происходящем там не знали: ни одного распоряжения о поощрении со стороны районной власти издано не было. Выходит, что женщина самостоятельно принимала решения о своем премировании.

Районная прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием вернуть незаконно выплаченные средства. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил иск. Теперь уже бывшему директору предстоит возвратить в бюджет сумму, которую она присвоила – более 4,3 миллиона рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.