Ждем красивые ночи: красноярцы смогут увидеть «Оленью Луну»

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Готовимся смотреть на звездное небо: уже 29 июля наступит полнолуние, которое называют «Оленьим». Наблюдать одно из самых красивых небесных представлений смогут и жители Красноярского края — смотри выше с 28 по 30 июля.

Июльское полнолуние получило такое название от индейцев Северной Америки из-за периода роста новых рогов у оленей. Отсюда и поэтичное наименование.

Кстати, у других народов это полнолуние называется иначе — в Южной Европе, например, «Медовая».

Точный момент полнолуния — среда, 29 июля, 21:36 по красноярскому времени. Однако для невооруженного глаза Луна будет «полной» три ночи подряд — до четверга, 30-го. Лучше всего наблюдать ее вскоре после ее восхода.

Кстати, уже через пару дней, 30–31 июля, в небе ожидается пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды (до 25 метеоров в час).

Не забывайте проверять прогноз погоды — наблюдению за Луной могут помешать осадки или облачность.

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