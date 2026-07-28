Семью из Дивногорска наградят в Кремлевском дворце за победу в конкурсе «Семья года». На фото: семья победителей. Фото: Александр Черных

Семья Целищевых из Дивногорска победила во всероссийском конкурсе «Семья года-2026» в номинации «Семья защитника Отечества». Об этом рассказали в краевом правительстве. Валерий и Ирина вместе 20 лет, у них трое детей – Александр, Павел и Виктория. Валерий Целищев после возвращения с СВО работает на Красноярской ГЭС и возглавляет отделение «Боевого братства» в Дивногорске. Ирина трудится в институте повышения квалификации работников лесного хозяйства. Семья занимается сбором гуманитарной помощи и адаптацией вернувшихся с СВО. А по инициативе Валерия в Дивногорске появилась памятная доска погибшим бойцам.

Сначала дивногорцы вошли в число победителей регионального этапа «Семьи года». В канун Дня семьи, любви и верности с победой их поздравил губернатор края Михаил Котюков. Теперь Ирина и Валерий заявили о себе на федеральном уровне.

Конкурс объединил рекордное количество участников – более 11 800 семей из всех субъектов нашей страны.

Чествование победителей конкурса «Семья года» пройдет 13 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве.