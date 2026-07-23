Расскажем, как в Красноярске пройдет фестиваль «Тайгастро»-2026. Фото: пресс-служба фестиваля

С 25 июля по 16 августа Красноярск станет площадкой «Тайгастро». В шестом международном гастрономическом фестивале примут участие более 500 ресторанов России, Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Фестиваль включает культурные и просветительские события, ужины в уникальных местах. На время фестиваля Красноярск как родина «Тайгастро» превратится в гастрономическую и культурную столицу не только Сибири, но и всей страны. Публикуем программу фестиваля «Тайгастро»-2026 в Красноярске.

Фестиваль «Тайгастро» в Красноярске-2026

Фото: пресс-служба фестиваля «Тайгастро»

Гастрономическая программа:

- 25-26 июля во дворе креативного кластера «Квадрат» пройдет двухдневный городской праздник уличной еды и музыки ТАЙГЭЙР;

- 29 июля – гала-ужин «Аутентика» в Tunguska. Для гостей готовят: Ману Буффара, Евгений Викентьев и Николай Бобров;

- 30 июля – ужин в ресторане Red Wall. Шеф-повара Акбархон Кодиров и Игорь Шиянов;

- 30 июля – гала-ужин «Коды культур» в SADKO. Готовят звезды мировой и российской гастрономии: Грегуар Берже, Артем Гребенщиков и Михайл Михайлов;

- 30 июля – гала-ужин «Инноваторы» в «Чешуе». Блюда представят Даррен Тео, Екатерина Алехина и Роман Чемеренко;

- 5 августа – в ресторане «Буян» пройдет гастроперформанс «К истокам»;

- 13 августа – закрытие фестиваля в баре «Булгаков».

Фото: пресс-служба фестиваля «Тайгастро»

Культурная программа фестиваля «Тайгастро» в Красноярске-2026

- 31 июля в дворике красноярского ТЮЗа пройдет концерт «Лето во дворе» музыкальной группы «Твое далеко»;

- 1 августа в фанпарке «Бобровый Лог» пройдет фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры КОННЕКТ х ТАЙГАСТРО;

- 6 августа – прогулка на экоходе по Енисею вместе с джазовым концертом;

- с 8 по 16 августа в красноярском Доме кино пройдет фестиваль документального кино «Тайгастро. Док»;

- 7 августа – перформанс «Овощная симфония» на Центральном рынке Красноярска;

- 12 августа в пространстве Пушка+ пройдет спектакль-концерт «Песенки Вертинского».

Образовательная программа фестиваля «Тайгастро» в Красноярске-2026

- 27-28 июля в Красноярске пройдут мероприятия проекта ИНТЕРТАЙГАСТРО – просветительской платформы для шеф-поваров и лидеров ресторанного рынка со всего мира. У нас выступят именитые повара со всего мира;

Фото: пресс-служба фестиваля «Тайгастро»

- 30 июля по результатам ИНТЕРТАЙГАСТРО в Tunguska, SADKO и «Чешуя» состоятся гала-ужины со звездами российской и мировой гастрономии.