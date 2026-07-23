Пешком через всю страну: пара из Москвы дошла до Красноярска и рассказала, как километры и встречи с обычными людьми меняют отношение к жизни

Паше и Томе потребовалось почти полгода, чтобы дойти пешком из Москвы до Красноярска. Фото: соцсети

Москвичи Паша и Тома поженились в сентябре 2024-го. Вместо медового месяца где-нибудь на Мальдивах они запланировали… пешее путешествие через всю Россию! 19 января 2025 года, упаковав в рюкзаки аптечку, сменное белье, аккумуляторы для гаджетов и сушилки для обуви, молодожены стартовали от стен Кремля. Их цель – Владивосток, а это почти девять с половиной тысяч километров пути от начальной точки.

Сейчас они примерно в середине пути, в Сибири. Общаются с красноярцами и осматривают город. Как вам такое изучение своей страны?

Путь до краевого центра

Семейная пара Павел Шабалин и Тамара Погосян добралась до Красноярска 21 июля. Путь до краевого центра занял у них 183 дня. За это время они преодолели около 4600 километров. Они уже побывали в Боготоле и Ачинске, где местные жители провели для них экскурсии, а в Красноярске их приютил радушный горожанин.

Путешественники идут по шесть-восемь часов в день, затем два часа работают удаленно (их деятельность связана с консалтингом и международными расчетами). Перед сном они монтируют видео для соцсетей, а в шесть утра подъем – и в путь. И так каждый день. Смогли бы жить в таком ритме?

Научились быть счастливыми при минимуме условий

Супруги признаются, что дорога сильно изменила их взгляд на жизнь. Они научились быть счастливыми при минимуме вещей и условий. Не нести с собой лишнее в прямом и переносном смысле. Постепенно, как делятся ребята в своем блоге, человек начинает привыкать к жизни без привычного дома, стабильного быта и комфорта. А со временем сама дорога становится частью повседневной жизни.

Во всех регионах ребят тепло встречают местные жители, которые следят за их путешествием. Фото: соцсети

Экспедиция Павла и Томы проходит при народной поддержке, хотя изначально они рассчитывают на свои силы. По дороге возле них останавливаются люди и предлагают помощь – ночлег, ужин, экскурсию. Бывает, находятся отели, которые селят отчаянных супругов бесплатно, за «спасибо» в соцсетях. Самое главное – человеческое участие.

– Нас постоянно удивляет, как человек, который тебя не знает, готов пригласить к себе, предоставить ночлег, поддержать, помочь. Никогда не устаешь от людей, – постоянно делятся путешественники.

Они признались, что даже не думали встретить по пути столько добрых и отзывчивых людей.

Новый взгляд на города

В Красноярске пара проведет несколько дней. В планах – подъем по Торгашинской лестнице, осмотр нацпарка «Столбы» и других знаковых мест. Подводя итоги 180 дня путешествия, они отметили, что дошли до Красноярского края и познакомились с сотнями удивительных людей. И люди эти – не знаменитости, а случайные россияне. Обычные люди, встреченные по пути. То есть, мы живем среди таких людей.

Жители Ачинска провели экскурсию по своему городу. Фото: соцсети

Судя по комментариям в блоге пары, многие благодарны ребятам за то, что они показывают города с непривычной, нетуристической стороны, открывают новые места и жизнь простых людей.

В комментариях образовался живой чат: «Мы сегодня ехали домой из Красноярска и мы вас увидели, сигналили вам», «Молодцы, ребята, только удачи и хорошего пути», «Какой же красивый город Ачинск».

Зачем все это?

На вопросы злопыхателей, как можно бросить стабильную жизнь и работу и уйти в такой поход почти на год, ребята отвечают, что продолжают трудиться удаленно.

А на главный вопрос «Зачем вы вообще это делаете?» Павел и Тома признаются в блоге, что их цель изначально была проста: проверить себя и понять, возможно ли вообще пройти всю Россию своими ногами, увидеть настоящие города и жизнь в разных регионах, встретить как можно больше людей. Однако со временем, по их словам, появился иной, более глубокий смысл. Это произошло после того, как люди начали писать им и благодарить за то, что их ролики вдохновили решиться на перемены, сделать первый шаг или перестать откладывать важные цели на потом. И тогда супруги поняли главное: даже если бы к финишу у них не осталось ни одного подписчика, но нашлись бы тысячи людей, которым их история помогла сдвинуться с места, – они бы сочли весь этот путь не напрасным.

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На вопрос, собираются ли они обратно в столицу тоже пешком, супруги отвечают с улыбкой: пока их цель – дойти до Владивостока, а что будет дальше, они узнают уже в конце этого пути. Они планируют добраться до конечной точки маршрута к декабрю. И, судя по их настроению, каждый новый километр и каждая новая встреча только укрепляют их в желании идти дальше.

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