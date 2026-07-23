Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2026 6:17

Пешком через всю страну: пара из Москвы дошла до Красноярска и рассказала, как километры и встречи с обычными людьми меняют отношение к жизни

Супруги дошли пешком из Москвы до Красноярска по пути во Владивосток
Татьяна ЗЫКОВА
Паше и Томе потребовалось почти полгода, чтобы дойти пешком из Москвы до Красноярска. Фото: соцсети

Паше и Томе потребовалось почти полгода, чтобы дойти пешком из Москвы до Красноярска. Фото: соцсети

Москвичи Паша и Тома поженились в сентябре 2024-го. Вместо медового месяца где-нибудь на Мальдивах они запланировали… пешее путешествие через всю Россию! 19 января 2025 года, упаковав в рюкзаки аптечку, сменное белье, аккумуляторы для гаджетов и сушилки для обуви, молодожены стартовали от стен Кремля. Их цель – Владивосток, а это почти девять с половиной тысяч километров пути от начальной точки.

Сейчас они примерно в середине пути, в Сибири. Общаются с красноярцами и осматривают город. Как вам такое изучение своей страны?

Путь до краевого центра

Семейная пара Павел Шабалин и Тамара Погосян добралась до Красноярска 21 июля. Путь до краевого центра занял у них 183 дня. За это время они преодолели около 4600 километров. Они уже побывали в Боготоле и Ачинске, где местные жители провели для них экскурсии, а в Красноярске их приютил радушный горожанин.

Путешественники идут по шесть-восемь часов в день, затем два часа работают удаленно (их деятельность связана с консалтингом и международными расчетами). Перед сном они монтируют видео для соцсетей, а в шесть утра подъем – и в путь. И так каждый день. Смогли бы жить в таком ритме?

Научились быть счастливыми при минимуме условий

Супруги признаются, что дорога сильно изменила их взгляд на жизнь. Они научились быть счастливыми при минимуме вещей и условий. Не нести с собой лишнее в прямом и переносном смысле. Постепенно, как делятся ребята в своем блоге, человек начинает привыкать к жизни без привычного дома, стабильного быта и комфорта. А со временем сама дорога становится частью повседневной жизни.

Во всех регионах ребят тепло встречают местные жители, которые следят за их путешествием. Фото: соцсети

Во всех регионах ребят тепло встречают местные жители, которые следят за их путешествием. Фото: соцсети

Экспедиция Павла и Томы проходит при народной поддержке, хотя изначально они рассчитывают на свои силы. По дороге возле них останавливаются люди и предлагают помощь – ночлег, ужин, экскурсию. Бывает, находятся отели, которые селят отчаянных супругов бесплатно, за «спасибо» в соцсетях. Самое главное – человеческое участие.

– Нас постоянно удивляет, как человек, который тебя не знает, готов пригласить к себе, предоставить ночлег, поддержать, помочь. Никогда не устаешь от людей, – постоянно делятся путешественники.

Они признались, что даже не думали встретить по пути столько добрых и отзывчивых людей.

Новый взгляд на города

В Красноярске пара проведет несколько дней. В планах – подъем по Торгашинской лестнице, осмотр нацпарка «Столбы» и других знаковых мест. Подводя итоги 180 дня путешествия, они отметили, что дошли до Красноярского края и познакомились с сотнями удивительных людей. И люди эти – не знаменитости, а случайные россияне. Обычные люди, встреченные по пути. То есть, мы живем среди таких людей.

Жители Ачинска провели экскурсию по своему городу. Фото: соцсети

Жители Ачинска провели экскурсию по своему городу. Фото: соцсети

Судя по комментариям в блоге пары, многие благодарны ребятам за то, что они показывают города с непривычной, нетуристической стороны, открывают новые места и жизнь простых людей.

В комментариях образовался живой чат: «Мы сегодня ехали домой из Красноярска и мы вас увидели, сигналили вам», «Молодцы, ребята, только удачи и хорошего пути», «Какой же красивый город Ачинск».

Зачем все это?

На вопросы злопыхателей, как можно бросить стабильную жизнь и работу и уйти в такой поход почти на год, ребята отвечают, что продолжают трудиться удаленно.

А на главный вопрос «Зачем вы вообще это делаете?» Павел и Тома признаются в блоге, что их цель изначально была проста: проверить себя и понять, возможно ли вообще пройти всю Россию своими ногами, увидеть настоящие города и жизнь в разных регионах, встретить как можно больше людей. Однако со временем, по их словам, появился иной, более глубокий смысл. Это произошло после того, как люди начали писать им и благодарить за то, что их ролики вдохновили решиться на перемены, сделать первый шаг или перестать откладывать важные цели на потом. И тогда супруги поняли главное: даже если бы к финишу у них не осталось ни одного подписчика, но нашлись бы тысячи людей, которым их история помогла сдвинуться с места, – они бы сочли весь этот путь не напрасным.

Москва, нулевой километр. Большое путешествие начинается! 19 января 2025 года.

Москва, нулевой километр. Большое путешествие начинается! 19 января 2025 года.

На вопрос, собираются ли они обратно в столицу тоже пешком, супруги отвечают с улыбкой: пока их цель – дойти до Владивостока, а что будет дальше, они узнают уже в конце этого пути. Они планируют добраться до конечной точки маршрута к декабрю. И, судя по их настроению, каждый новый километр и каждая новая встреча только укрепляют их в желании идти дальше.

Читайте также:

Идут через Россию двое: Из Москвы до Владивостока пешком отправилась парочка отчаянных молодоженов