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Общество23 июля 2026 2:23

Красноярцев ждут теплые выходные с дождями и грозами

Жителей Красноярка ждут теплые выходные с грозами
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Непогода накроет краевой центр в выходные: по данным сервиса Gismeteo, в субботу столбики термометров покажут до +25 градусов, однако весь день ожидаются дожди с грозами.

Рассказываем о погоде в Красноярске на 25–26 июля 2026 года.

Погода в Красноярске 25 июля

Выходной, судя по всему, лучше провести дома: в субботу, 25 июля, температура воздуха днем составит +25 градусов, однако весь день ожидаются дожди и грозы. Утром — туман. Ближе к вечеру ветер усилится до пяти метров в секунду.

Ночью столбики термометров «упадут» до +19. За окном будет облачно, без существенных осадков.

Погода в Красноярске 26 июля

В воскресенье без серьезных изменений: весь день будет облачно, ожидается дождь. Утром снова туман. В последний день недели воздух прогреется до +24. Ветер умеренный — от четырех до шести метров в секунду.

Вечером облачно, дождь. За окном будет до +20 градусов.

Ранее в МЧС по краю предупредили, что 23 и 24 июля в центральных и южных округах местами пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом.