Просторные классы и современное оборудование

Высокая готовность

В красноярском микрорайоне Тихие Зори будущая школа готовится распахнуть свои двери для первых учеников. Пока в здании завершаются все работы, родители уже могут подавать заявления на поступление в школу.

Здесь будут учиться около 1500 школьников. Это одна из самых больших школ не только в Красноярске, но и за Уралом. Учреждение откроется 1 сентября. На пришкольной территории обустроили спортивную площадку с полем для игры в футбол, а внутри здания оборудовали 130 кабинетов, спортивный и хореографический залы, четыре лингвистических класса и блок искусств, который разместится на третьем этаже. Особая гордость школы - художественная галерея. Здесь ученики будут проводить культурные перемены - смотреть выставки картин Василия Сурикова и других известных художников.

Готовность объекта оценил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Главе региона рассказали, что уже собрана команда педагогов, большинство учителей проживают в этом же микрорайоне и на учебу в новую школу приведут, в том числе, своих ребятишек.

- Наша школа будет с углубленным изучением естественно-научных предметов. И полученные знания ребята смогут применять на практике. Мы тесно сотрудничаем с заповедником «Красноярские Столбы», поэтому планируется множество интересных и познавательных форматов для учащихся как в рамках досуга, так и в рамках учебной деятельности. Готовность школы высокая: парты поставлены, сейчас начинается подгонка парт под СанПиНы. Продолжаем завозить оборудование. Сейчас строится спортивное звено - будет большая футбольная площадка, также будет баскетбольная площадка, - рассказал директор школы в микрорайоне Тихие Зори Антон Николаев.

Вторым объектом инспекции стал блок начальных классов гимназии № 13 на улице Лесной в Октябрьском районе. Работы здесь на завершающей стадии. Сейчас подрядчик занимается отделкой помещений, устанавливает двери и светильники в классах и холле, укладывает линолеум. Параллельно благоустраивают пришкольную территорию.

Качество и сроки на контроле

Всего в этом году по нацпроекту «Молодежь и дети» в крае ремонтируют 16 школ. Капитальный ремонт 11 школ в крае завершат в этом году, 5 - в 2027-м. Ход работ на каждом объекте разобрали на штабе, который провел губернатор. Особое внимание уделили срокам и качеству ремонтов.

- Необходимо устранить все риски и завершить работы на всех объектах в те сроки, в которые договаривались. Если подрядчик зашел на объект, ремонтируемый по национальному проекту, будь добр, сдай в срок. Прошу глав муниципальных образований усилить работу с подрядчиками. Мы обещали людям - должны сделать. Школы должны принять детей первого сентября, - резюмировал Михаил Котюков.

Добавим также, до конца 2026 года планируется возвести и другие образовательные учреждения - школу на 550 учащихся в Уяре, школу на 115 мест в селе Талое Ирбейско-Саянского округа, школу на 115 учащихся в селе Алексеевка Курагинского округа, малоформатный учебный центр в деревне Шивера Абанского округа, а также пристройку на 105 мест к зданию Красноярской православной гимназии. По нацпроекту «Молодежь и дети» до 2027 года в регионе отремонтируют и оснастят современным оборудованием 52 школы.

Фото: Руслан РЫБАКОВ