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В этом году июль в Красноярске ассоциируется не с раскаленной сковородкой, а с водным аттракционом. Синоптики обещают дожди разной интенсивности каждый день наступившей рабочей недели. Так что, главный совет: не забывайте зонты перед выходом из дома! Хорошая новость: прогноз погоды не сулит пекла: столбики термометров будут ползти вверх неохотно, максимум до +26 в отдельные дни.

Делимся прогнозом погоды в Красноярске на рабочую неделю 20-24 июля 2026 года.

Понедельник, 20 июля, начнется с переменной облачности: в течение дня то будет светить солнце, то набегать тучи. По данным среднесибирского УГМС, осадки возможны. Дождь ожидается, скорее освежающй, чем создающий помехи. Ветер с северо-запада будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду. Воздух прогреется, максимум, до +23... +25. В общем погода ожидается вполне комфортной для прогулок, если не считать вероятности промокнуть.

Во вторник, 21 июля, небо в основном будет затянуто облаками. Уже ночью пройдет небольшой дождь. Весь день прогнозируются кратковременные осадки. Ветер в темное время суток почти стихнет, а день принесет порывы скоростью четыре-девять метров в секунду. Ночные температуры опустятся в пределах от +13 до +15, а дневные показатели не поднимутся выше +24... +26. По меркам типичного июля это можно назвать прохладой.

Среда, 22 июля, окажется очень похожей на вторник, но она будет со своими нюансами. Нас снова ждут переменная облачность и слабый ночной дождь, а днем – кратковременный. Ветер ночью будет слабым, но днем он усилтся и достигнет скорости четыре-девять метров в секунду. Температурные качели сохранятся: ночью столбик термометра покажет от +14 до +16, а днем воздух прогреется до тех же +24... +26.

Четверг, 23 июля, обещает стать самым сырым днем недели. По данным портала Gismeteo, с утра температура воздуха поднимется до +17, а к середине дня подскочит до +23. Дождь будет набирать слу в течение дня: от слабой мороси на рассвете он перерастет в ливень после обеда. Причем самый мощный поток воды с неба ожидается после 16 часов, когда прогнозируется гроза. Ветер будет дуть со скоростью четыре-пять метров в секунду.

Пятница, 24 июля, начнется с небольшой передышки: ночь и раннее утро порадуют солнцем из-за туч. Но уже с десяти часов утра осадки возобновятся. С короткими паузами они будут сопровождать красноярцев до самого вечера. Зато ветер станет почти незаметным: его порывы будут всего один-три метра в секунду. Температура подрастет по сравнению с четвергом: утром и вечером столбик термометра остановится на +18, а пик тепла снова придется на 16 часов, когда воздух прогреется до +25. Это снова будет не та жара, от которой плавится асфальт. Успеваем наслаждаться прогулками по городу при комфортной температуре!