Субботним вечером 18 июля красноярский остров Татышев в Красноярске превратился в точку притяжения для горожан. Тысячи человек заполнили Большую поляну у Октябрьского моста. В основном это была молодежь. Зачем они собрались?
День металлурга в этом году обрел новое звучание и прошел в формате нейрофестиваля с интригующим названием «Будущее здесь», который перетек в концерт звезд. Организаторы решили выйти за рамки классического празднования и сделали ставку на современные технологии.
Главная фишка вечера заключалась в том, что гости не просто стояли и слушали: они с самого начала становились частью шоу. Интерактив бил через край. На площадке развернулись несколько зон, где каждый мог найти занятие по душе.
Так, желающие проверили свои эмоции в программе «Чувства или код», посоревновались в остроумии на поэтических батлах и посостязались в ритме на танцевальных челленджах. Особый ажиотаж вызвали музыкальные дуэли, где зрители могли почувствовать себя диджеями или участниками импровизированного концерта.
Самым необычным гостем праздника стала виртуальная ведущая по имени Алеся. Пока металлурги поздравлял коллег и принимали поздравления, нейросеть на глазах у изумленной публики устроила настоящий перформанс.
Она не просто общалась с залом, а исполняла песни в разных жанрах и даже показала танцевальные способности, заставив зрителей изумляться. Зрелище выглядело настолько органично, что многие зрители тут же начали снимать происходящее на телефоны.
После интерактивов настало время хедлайнеров, выступления которых с нетерпением ждала толпа. Многие зрители пришли с самодельными плакатами, в которых признавались в любви артистам. Напомним, что вход и на концерт, и на фестиваль был для всех бесплатным.
Сначала сцену захватил поп-рэпер Gazan, моментально разогрев публику энергичными треками. Его многочисленные поклонники подхватывали слова хитов и пели вместе с исполнителем.
Его сменили братья Gayazovs: группа держала зал до самого финала, и ее не хотел отпускать со сцены. Зрители тоже пели и танцевали от души.
Организаторы позаботились не только о развлечениях, но и о комфорте гостей. Для того, чтобы никто не застрял в пробках и не думал о парковке, с обоих берегов Енисея курсировали бесплатные автобусы-шаттлы.
Транспорт начал подвозить горожан уже с половины шестого вечера и работал без перебоев до 23 часов, так что желающие успели и на концерт, и домой без лишних хлопот.
Праздничный вечер в Татышев-парке получился про драйв и взгляд в будущее. Фестиваль объединил и семьи с детьми, и студентов, и рабочих, подарив каждому свои эмоции. Пока одни обсуждали, как Алесе удалось так точно скопировать человеческую пластику, другие напевали финальные аккорды Gayazovs – и многие соглашались, что такой формат праздника стоит повторить.