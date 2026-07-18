Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Субботним вечером 18 июля красноярский остров Татышев в Красноярске превратился в точку притяжения для горожан. Тысячи человек заполнили Большую поляну у Октябрьского моста. В основном это была молодежь. Зачем они собрались?

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

День металлурга в этом году обрел новое звучание и прошел в формате нейрофестиваля с интригующим названием «Будущее здесь», который перетек в концерт звезд. Организаторы решили выйти за рамки классического празднования и сделали ставку на современные технологии.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Праздничный интерактив

Главная фишка вечера заключалась в том, что гости не просто стояли и слушали: они с самого начала становились частью шоу. Интерактив бил через край. На площадке развернулись несколько зон, где каждый мог найти занятие по душе.

Так, желающие проверили свои эмоции в программе «Чувства или код», посоревновались в остроумии на поэтических батлах и посостязались в ритме на танцевальных челленджах. Особый ажиотаж вызвали музыкальные дуэли, где зрители могли почувствовать себя диджеями или участниками импровизированного концерта.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Виртуальная звезда

Самым необычным гостем праздника стала виртуальная ведущая по имени Алеся. Пока металлурги поздравлял коллег и принимали поздравления, нейросеть на глазах у изумленной публики устроила настоящий перформанс.

Она не просто общалась с залом, а исполняла песни в разных жанрах и даже показала танцевальные способности, заставив зрителей изумляться. Зрелище выглядело настолько органично, что многие зрители тут же начали снимать происходящее на телефоны.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Зажигательный концерт

После интерактивов настало время хедлайнеров, выступления которых с нетерпением ждала толпа. Многие зрители пришли с самодельными плакатами, в которых признавались в любви артистам. Напомним, что вход и на концерт, и на фестиваль был для всех бесплатным.

Сначала сцену захватил поп-рэпер Gazan, моментально разогрев публику энергичными треками. Его многочисленные поклонники подхватывали слова хитов и пели вместе с исполнителем.

Его сменили братья Gayazovs: группа держала зал до самого финала, и ее не хотел отпускать со сцены. Зрители тоже пели и танцевали от души.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Добраться было легко

Организаторы позаботились не только о развлечениях, но и о комфорте гостей. Для того, чтобы никто не застрял в пробках и не думал о парковке, с обоих берегов Енисея курсировали бесплатные автобусы-шаттлы.

Транспорт начал подвозить горожан уже с половины шестого вечера и работал без перебоев до 23 часов, так что желающие успели и на концерт, и домой без лишних хлопот.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Есть, что вспомнить

Праздничный вечер в Татышев-парке получился про драйв и взгляд в будущее. Фестиваль объединил и семьи с детьми, и студентов, и рабочих, подарив каждому свои эмоции. Пока одни обсуждали, как Алесе удалось так точно скопировать человеческую пластику, другие напевали финальные аккорды Gayazovs – и многие соглашались, что такой формат праздника стоит повторить.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП