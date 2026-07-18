Фото: Дирекция по ООПТ Красноярского края

На юге Красноярского края инспекторы региональной дирекции по особо охраняемым природным территориям вместе с коллегами из Лесной охраны проводили обычный рейд по заказнику «Краснотуранский бор». Вдруг они заметили в зарослях шевелящиеся сероватые комочки.

Издали люди принял их за волчат: такие же коренастые, с настороженно поднятыми головами. Но стоило приблизиться, как сомнения рассеялись – перед ними были котята рыси. Напомним, что в южной части региона этот хищник встречается редко.

Умилительные кадры

Оператор съемки не скрывал своего восхищения: голос на записи дрожит от умиления. Но он проявил благоразумие: запечатлел котят в логове и сразу же отступил, как и его товарищи. Никаких лишних движений, никакого шума!

Инспекторы понимали, что рядом могла затаиться взрослая рысь. И не одна. Дикие кошки могли броситься на защиту своего потомства. Семейство нельзя тревожить и по другой причине, ведь мать и отец малышей могут покинуть выводок, а котятам еще так нужна их защита.

Слепые, глухие, но уже хищники

В краевой дирекции по ООПТ поделились трогательными кадрами 17 июля. Специалисты рассказали, что рысята обычно появляются на свет в мае или начале июня. Новорожденные дикие кошки совершенно беспомощные: они не видят, не слышат и полностью зависят от тепла материнского тела. Обычно в выводке два или три детеныша, но может быть и до пяти. Котята начинают видеть только на двенадцатый день.

Интересно, что забота о потомстве у рысей – дело общее. Самец не уходит в сторону, как у многих других кошачьих. Он держится поблизости, охраняет территорию и вместе с самкой добывает пищу.

После того, как малыши немного подрастут, они начинают сопровождать родителей на охоту, сначала просто наблюдая, а потом и пробуя свои силы. Они проходят настоящую школу выживания, где каждое движение – урок, а каждая ошибка – опыт.

В Красноярском крае сняли на видео рысят в логове. Видео: Дирекция по ООПТ Красноярского края

Редкая удача

Рысь, которую мы привыкли считать одним из символов сибирской тайги, на юге Красноярского края – гостья редкая. Отдельный подвид, обитающий в Ермаковском и Шушенском округах, занесен в Красную книгу региона. А вся популяция вида в этих местах числится в Приложении к Красной книге. Это значит, что статус все равно остается уязвимым, и за этим хищником ведется постоянное наблюдение.

Увидеть рысенка в дикой природе – удача, которая выпадает далеко не каждому инспектору, который проводит в лесу много времени. Шансы у туристов наткнуться на логово хищников во время нечастой лесной прогулки куда меньше. Эти звери избегают человека и ведут скрытный образ жизни. Именно потому кадры из «Краснотуранского бора» ценны для науки.

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