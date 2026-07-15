Север Красноярского края: курс на модернизацию и развитие

В Красноярском крае дан старт первому этапу рудоподготовки обогатительного комплекса Черногорского ГОКа

Глава Красноярского края Михаил Котюков провел ряд встреч и посетил ключевые объекты в северных территориях региона. Основное внимание в ходе визита было уделено вопросам социально-экономического развития, реализации инвестиционных проектов и улучшению качества жизни местного населения.

В фокусе - экология

В Норильске глава региона проверил городскую систему контроля за состоянием атмосферного воздуха. Сеть мониторинга качества воздуха оснащена стационарными датчиками, которые расположены в четырех районах города – Центральном, Кайеркане, Оганере и Талнахе. Приборы непрерывно, круглосуточно измеряют концентрацию диоксида серы, различных оксидов азота и углерода, сероводорода – всего по 16 показателям. Собранная информация поступает в систему в режиме реального времени и находится в открытом доступе для жителей города на официальном сайте норильск.рф. За состоянием воздуха также следят Роспотребнадзор, Росгидромет, министерство экологии и компания «Норильский Никель».

Михаил Котюков осмотрел передвижную экологическую лабораторию, которая оперативно выезжает по обращениям горожан и фиксирует реальную картину состояния воздуха в конкретной точке города.

- Жители города должны видеть в онлайн-режиме данные всех приборов учета – и тех, что работают на промышленных площадках, и тех, которые установлены в зонах жилой застройки. В ходе обсуждения вопросов экологии договорились о том, что все надзорные органы и предприятия объединят информационные базы. Администрация Норильска сделает единую информационную систему, на которой жители смогут увидеть, что действительно происходит с атмосферой города, - сообщил губернатор.

Отметим, что Норильск – активный участник федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». В северной столице края планомерно реализуются мероприятия по снижению выбросов в атмосферу.

Комплексный подход

Во время визита в Норильск Михаил Котюков проверил реконструкцию Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского и прилегающей Театральной площади. Глава региона осмотрел объекты, оценил текущую динамику работ и обсудил с главой Норильска Дмитрием Карасевым планы по обновлению знакового культурного пространства. На зданиях театра капитально ремонтируют фасады и обновляют входные группы. Первый этап работы планируется завершить к ноябрю этого года. Второй этап – обновление нижнего уровня здания, замена крылец, витражей и дверных блоков, устройство подъемника для маломобильных групп населения – запланирован на 2027 год. Параллельно идет благоустройство Театральной площади. Там обновят планировку пространства, сделают новые автомобильные проезды, установят системы освещения и видеонаблюдения, проведут масштабное озеленение. Работы завершат в ноябре этого года.

- Реконструкция театра и благоустройство территории вокруг него синхронизированы. Это правильный, комплексный подход. Норильск меняется, и Театральная площадь – еще один знаковый объект, который изменит облик города, сделает среду более современной и комфортной, – отметил Михаил Котюков.

Михаил Котюков наградил 17 норильчан

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Во время визита в Норильск Михаил Котюков поздравил северян сразу с тремя праздниками - Днем города, Днем металлурга и Днем градообразующего предприятия. Государственными и краевыми наградами отметили 17 жителей Заполярья – врачей, спасателей, энергетиков, тренеров и многодетные семьи.

- Норильск – город сильных людей, и он меняется к лучшему. Сегодня и сейчас мы создаем его новый образ, чтобы он стал более зеленым, ухоженным и современным. Комплексный план развития – это путеводная нить в новый этап модернизации производств, коммунальной и социальной сферы, жилого сектора. Мы нашли ресурсы для решения важных вопросов, теперь важно не упустить время и добиться результата. В каждом коллективе Норильска мы видим многообразие национальных культур. Этим мы показываем всем, кто сомневается в нашей стойкости: мы едины, а значит – непобедимы, - подчеркнул губернатор.

Северный завоз и поставки топлива

В Дудинке прошло первое заседание Морского совета. Основные вопросы повестки заседания: выполнение планов навигационного сезона, поставки топливно-энергетических ресурсов и развитие портовой инфраструктуры.

- У края мощный транспортный потенциал. Регион расположен в центре Севморпути – самого короткого водного маршрута, соединяющего европейскую часть России с Дальним Востоком. Енисей и его притоки связывают отдаленные территории с материком. Чтобы усилить возможности Трансарктического транспортного коридора, важно укреплять внутреннее судоходство: модернизировать портовую инфраструктуру, обновлять флот, по максимуму использовать потенциал наших рек для формирования грузопотоков. Это стратегический приоритет, – обозначил задачи Михаил Котюков.

Михаил Котюков провёл первое заседание Морского совета в Дудинке

В 2026 году во время северного завоза предстоит доставить около 196 тысяч тонн топлива и ГСМ. На сегодня выполнено более 42% от этого объема. В большинстве отдаленных поселков северный завоз уже завершен.

- Ежегодная поставка топлива в 22 труднодоступных населенных пункта – важнейшее мероприятие, от которого зависит жизнеобеспечение территорий Таймыра в течение девяти-десяти месяцев. Все грузы идут водным транспортом в короткий летний период. Поставки ведутся по трем направлениям – Енисейскому, Хатангскому и Норило-Пясинскому, - сообщил глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Алексей Членов.

Также на совещании обсудили вопрос развития причальной инфраструктуры Дудинки. Главе региона представили идеи по обустройству прилегающей к дебаркадеру территории и созданию удобной для туристов площадки. Интерес к проекту уже проявляют инвесторы.

В Дудинке Михаил Котюков также оценил работу нового цеха мясоперерабатывающего комплекса «Фактория», который открылся в мае 2026 года. Предприятие является резидентом Арктической зоны РФ и реализует инвестпроект с участием частных инвестиций и краевой субсидии. Сырье для производства компания закупает у местных оленеводов. Цех выпускает уже 40 видов продукции – различные колбасы, деликатесы, консервы из тушеной оленины. Открытие производства позволило создать новые рабочие места.

Мощный импульс к развитию

В ходе рабочей поездки Михаил Котюков вместе с заместителем председателя Правительства России Дмитрием Григоренко, министром экономического развития России Максимом Решетниковым и президентом АО «Группа Альянс» Мусой Бажаевым запустили первый этап рудоподготовки обогатительного комплекса Черногорского ГОКа. По технологической линии пошла первая руда. До конца года предприятие должно выдать первый концентрат.

- Это масштабный проект, который становится новым источником сырья для высокотехнологичных отраслей экономики – от электроники до судо-, авиа- и машиностроения. На Черногорском ГОКе используются системы, позволяющие в цифровом виде управлять горными работами и планировать движение карьерной техники. Активно внедряется и искусственный интеллект: он позволяет мониторить работу оборудования, прогнозировать возможные отклонения и предотвращать риски, что особенно важно на таких сложных промышленных объектах, – отметил Дмитрий Григоренко.

Создание первой очереди горно-обогатительного комбината даст региону около 1600 новых рабочих мест. Для края это не только дополнительные налоговые поступления, но и новые карьерные возможности для жителей.

- Запуск Черногорского ГОКа – еще один мощный импульс к развитию арктических территорий и укреплению нашей промышленной базы. Важно, чтобы на таких высокотехнологичных предприятиях работали именно наши специалисты. Мы со своей стороны будем и дальше создавать условия, чтобы молодежь строила свою карьеру здесь, в крае, а северные города получали современную инфраструктуру и комфортную среду для жизни, – подчеркнул Михаил Котюков.

Подготовила Анна СМИРНОВА

Фото Александра ЧЕРНЫХ