Защищая будущее: как молодежь учится управлять финансами

Смена «ФинЗОЖ» на ТИМ «Бирюса». Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Финансовая безопасность — не просто умение копить деньги, но и комплекс знаний и навыков, позволяющих принимать взвешенные решения, избегать долгов и грамотно инвестировать. Молодые люди сегодня стоят перед непростой задачей — научиться ориентироваться в сложном мире финансов. Важно, чтобы они с ранних лет понимали принципы формирования бюджета, осознавали риски кредитования и знали, как защитить накопления от инфляции и мошенничества. Обучение основам финансовой грамотности становится неотъемлемой частью образовательной программы, начиная со школьной скамьи.

Подготовка полным ходом

Осенью Красноярск примет финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности: он пройдет с 27 сентября по 4 октября при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

На встрече оргкомитета, которую провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, были рассмотрены ключевые аспекты организации предстоящего крупного события.

- В этом году по поручению президента Владимира Владимировича Путина Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится в шестой раз. Завершены пригласительный и отборочный этапы, можно подвести промежуточные итоги. В отборе приняли участие более 40 стран, в том числе новые – Тунис, Ливия, Йемен, Судан, Камерун, Сенегал. Олимпиада заслуженно закрепила за собой статус глобального проекта, положила начало Международному движению по финансовой безопасности, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал о подготовке к финальной неделе олимпиады и ключевых проектах, реализуемых в рамках международного движения по финансовой безопасности. Он подчеркнул, что в России продолжается проведение уроков по финансовой безопасности. Ежегодно такие уроки посещают более 3 миллионов старшеклассников не только в России, но и за рубежом.

В рамках финала запланировано более 60 мероприятий по четырем направлениям: образовательному, профессиональному, спортивному и культурно-нравственному. Основная тема – использование новых технологий и искусственного интеллекта в финансовой безопасности. В поддержку Года единства народов России пройдет фестиваль «Россия в красках». Глава Росфинмониторинга предложил организовать в Красноярске Неделю финансовой безопасности с мастер-классами, интенсивами и интерактивами для жителей и гостей города. Основные события пройдут на площадках СФУ: церемонии открытия и закрытия, выставки и фестиваль «Олимпиада в красках» – в многофункциональном комплексе, решение олимпиадных заданий – в корпусе «Пирамида», деловая программа и мастер-классы – в конгресс-холле и библиотеке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края:

- Для Красноярского края большая честь – второй год подряд принимать это событие. Мы начали готовиться сразу после завершения предыдущей олимпиады, не делая паузы. Весь год проводили профильные мероприятия, занятия со школьниками, готовили волонтеров, работали со студентами – программа развития финансовой культуры в крае активно реализуется. Мы сделаем все необходимое, чтобы финал прошел еще лучше, чем год назад, и стал хорошим ориентиром для четырех городов-претендентов на проведение следующей.

Во время проведения олимпиады в школах и других учебных заведениях края организуют просветительские мероприятия для детей и взрослых. Для участников подготовили спортивную программу с фиджитал-турниром, баскетбольным матчем с командой края и массовым забегом. Также запланированы экскурсии на культурных и природных объектах Красноярска.

II Международная летняя школа по финансовой безопасности в Красноярске. Фото: Дарья Кривицкая

Трамплин к профессиональной карьере

Пока Красноярск готовится к масштабной олимпиаде, в крае уже проходят мероприятия, приуроченные к предстоящему событию: Международная летняя школа по финансовой безопасности и всероссийская смена «ФинЗОЖ» на форуме ТИМ «Бирюса».

В летней школе по финбезопасности, которая стартовала 3 июля и будет работать до 13 июля, участвуют более 100 школьников 8–10 классов из 28 регионов России, а также Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Перед началом занятий с напутственным словом к ребятам обратились директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Михаил Котюков и и.о. ректора СФУ Максим Румянцев.

- Войти в число лучших – это результат вашего огромного труда. Важно понимать, что вы — не просто участники предметной олимпиады. Вы сделали гораздо большее – определились со своей будущей профессией. Вы сознательно выбрали благородную и ответственную миссию – защищать финансовую стабильность, безопасность своих семей, своего окружения и своего государства, - сказал Юрий Чиханчин.

Михаил Котюков отметил, что участие в работе летней школы может стать трамплином к успешному будущему: «Сегодня специалисты сферы финансовой безопасности – одни из самых востребованных. Уверен, что через несколько лет вы будете лидерами в своей области. Вас ждет насыщенная программа – будут математические и гуманитарные блоки, разбор реальных историй, встречи с экспертами и мастер-классы. Владеть знаниями по финансовой безопасности сегодня должен каждый».

Вместе с экспертами в области финансовой безопасности, преподавателями вузов и отраслевыми специалистами ребята разберут реальные кейсы по внедрению искусственного интеллекта и информационных технологий, преодолению финансовых кризисов, психологии киберпреступников и противостоянию кибермошенничеству. Кроме того, для школьников подготовили познавательные лектории, экскурсионную программу, творческие и спортивные мероприятия. Все участники летней школы – победители отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности и Национальных профильных олимпиад.

- Для того, чтобы попасть в летнюю школу Красноярска, я прошла очень сложный двухэтапный отбор, - рассказывает участница из Тулы Юлия Крутилина. - Но все усилия стоили того, чтобы познакомиться с теми, кто также увлечен информационной и финансовой безопасностью, как и я. С этой сферой планирую связать свое будущее и в этом году намерена войти в число победителей олимпиады по финансовой безопасности.

Участник из Ставрополя Владимир Миргородский уже третий раз приезжает в Красноярск: «Всегда прилагаю максимум усилий, чтобы сюда попасть. Углубленный уровень профильных занятий очень помогает мне вникнуть в сложные темы. Я уже обрел здесь настоящих друзей, с которыми мы общаемся и после завершения школы».

Площадка для разработки идей

А на ТИМ «Бирюса» с 3 по 6 июля прошла смена «ФинЗОЖ». Она объединила 370 молодых людей из 44 регионов России – студентов экономических направлений, молодых специалистов органов власти, сотрудников центров финансовой грамотности и волонтеров. Участники смены занимались разработкой медиапроектов и проектов с применением ИИ-технологий, формированием каталога локальных проектов в сфере финансовой грамотности, а также общих методических рекомендаций для органов власти по внедрению финансового просвещения.

Смена «ФинЗОЖ» объединила 370 молодых людей из 44 регионов России – студентов экономических направлений, молодых специалистов органов власти, сотрудников центров финансовой грамотности и волонтеров. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

- Повышение финансовой грамотности и обеспечение безопасности сегодня – важнейшие задачи государственного развития и суверенитета. Знать, как противодействовать мошенникам, не дать завести себя в ловушку, не менее важно, чем уметь считать и писать. Наша страна проходит непростые испытания, и нам важно действовать на шаг впереди недоброжелателей. Ваши инициативы останутся здесь и будут обсуждаться с участниками следующих смен юбилейного сезона «Бирюсы», - обратился к студентам Михаил Котюков.

Михаил Котюков и Юрий Чиханчин осмотрели обновленную инфраструктуру форума и выставку к 20-му сезону «Бирюсы». На панельной дискуссии «Финансовая грамотность: финансы настоящего для будущего» они обсудили с участниками актуальные финансовые угрозы, схемы мошенничества и баланс между безопасностью и удобством для граждан. Губернатор рассказал о значении финансовой грамотности для региона, ожидаемых от ребят проектах и взаимодействии власти с молодежными сообществами.

Участники смены подготовили 13 заявок для участия в конкурсе «Росмолодежь.Гранты», разработали концепции федеральных просветительских продуктов, провели пилотное исследование образовательных запросов молодежи в сфере финансовой культуры, а также представили предложения по созданию лаборатории финансовой культуры в Красноярске. В рамках итоговой программы прошла защита проектных инициатив и церемония закрытия смены.

- За второй год проведения смена «ФинЗОЖ» стала площадкой, на которой молодые люди не только получают новые знания, но и предлагают конкретные решения, востребованные на федеральном и региональном уровнях, - отметил заместитель председателя правительства края– министр финансов Владимир Бахарь. - Лучшие инициативы продолжат развиваться при поддержке партнеров и по поручению губернатора края будут представлены на Неделе финансовой грамотности и финансовой безопасности, которая пройдет этой осенью в Красноярске.