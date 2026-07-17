В Шушенском судебный пристав спас жизнь женщине с эпилепсией. Фото: УФССП по Красноярскому краю

Шушенский суд, обычный рабочий день, на входе работают судебные приставы, которые проверяют всех входящих – таков регламент по обеспечению безопасности всех, кто пришел сюда за правосудием.

Неожиданно сержант внутренней службы Дмитрий Кондратьев замечает, что с одной из посетительниц происходит странное. Она потеряла сознание и упала на пол. То ли переволновалась, то ли погода виновата, но у женщины случился приступ эпилепсии.

Многие из нас понятия не имеют, как действовать в подобной ситуации. Что нужно вызвать скорую помощь – это сообразили все в помещении. Но ведь просто так ждать, пока медики приедут, нельзя. Порой бывает, что ценна каждая минута. Тем более, что женщина дышать перестала.

Дмитрий не растерялся, оказал первую доврачебную помощь, а когда приехали медики и стабилизировали состояние пациентки, пристав помог ей дойти до машины неотложки. Позже сотрудники суда позвонили в больницу, чтобы узнать о самочувствии. И услышали: если бы не грамотные действия Дмитрия Кондратьева, могло случиться непоправимое.