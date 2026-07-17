«Милота» ударит копытом: сотрудники «Красноярских Столбов» просят не кормить диких маралов

Почему в национальном парке опасно подкармливать животных. Фото: "Красноярские Столбы"

Сотрудники национального парка «Красноярские Столбы» обратили внимание на видео в интернете: там отдыхающие кормят марала. Копытное доверчиво тянется мордой к руке мужчины за яблоком, мужчина доволен. Ну милота да и только.

Однако такая милота может быть опасна. Дикие животные, как поясняют специалисты, очень быстро привыкают к хорошему и воспринимают человека как источник питания. Страх у них притупляется – человек ведь не причинит им зла. Перестают сами добывать пищу и выходят к людям, от границ заповедной территории до улиц рукой подать, в городе машины, собаки.

Более того, людская пища может быть вредна копытным, даже казалось бы безобидные булочки. То же самое относится к мелкой живности, белкам, бурундукам, соболькам и лисам. Ничего жареного, соленого, острого, колбасного – ни-че-го.

И третий момент – опасность для самих отдыхающих. Косуля или марал могут боднуть, а могут и вовсе ударить копытом, не нужно изменять силу их удара.

Марина Щербакова, начальник отдела экологического просвещения нацпарка:

- Кормление с рук или прямо у дороги притупляет у животных страх – они выходят к туристическим маршрутам, что повышает риск несчастных случаев и конфликтных ситуаций. Да и пища, которую предлагает турист, зачастую несвойственна рациону таежных жителей, может вызвать у них тяжелые расстройства пищеварения, болезни и даже смерть. Не стоит забывать и о том, что для людей дикие животные тоже опасны, так как являются переносчиками инфекционных заболеваний.

Выходы диких животных в рекреационную зону на «Красноярских Столбах» – не редкость. При встрече с ними не пытайтесь подойти ближе, погладить или покормить. Лучше отойти на безопасное расстояние и пройти мимо. Кстати, за нарушение установленных на территории «Столбов» правил штраф составляет до 4 тысяч рублей.