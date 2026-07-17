19-летняя сельчанка созывала подростков к себе на попойки. Фото: стоп-кадр видео

Осенью прошлого года 19-летней жительнице деревни под названием Малая Камарчага (в Манском районе), видимо, наскучили повседневные будни в одиночестве. И она решили пригласить к себе гостей. Но если вы думаете, что речь идет о таких же, как она, молодых и вполне себе самостоятельных, то нет и нет!

В круг ее интересов попали совсем юные подростки – 13, 14 и 15 лет. Она создала в телефоне группу «Собутыльники» и созывала их к себе, рассказали в краевой прокуратуре. Сама покупала алкоголь, вместе с подростками выпивала: пиво, водку или смешанный из них «ерш». Если не хватало – бежали «за добавкой».

Девушка спаивала подростков. Видео_прокуратура

Снимали происходящее на телефон.

Раскрылось это, когда родители учуяли запах алкоголя: возвращается чадо вечером домой, а от него разит, походка шаткая, речь невнятная. Сами-то молодые люди отнекивались, но родителей не проведешь.

А раскрыли это безобразие так: одного из подростков стала искать мать, подъехала к дому девушки, вошла – и там компания сидит. И сын пьяненький. Мать предъявила претензии хозяйке дома, в ответ услышала: « А я причем? Я предложила, а они не отказывались».

- Подростки рассказывали, что сначала соглашались «просто попробовать», а потом приходили снова. Один из них признался, что раньше никогда не пил алкоголь, но после первой встречи ему «понравилось», и он уже понимал, зачем идет в гости к девушке, - рассказали в прокуратуре.

На суде гражданка себя виновной не считала. Но государственный обвинитель представил доказательства того, что она систематически спаивала детей. Решение суда – четыре года кологии общего режима.