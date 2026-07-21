Масштабную праздничную программу для гостей и жителей города подготовил РУСАЛ. Компания – один из лидеров в сфере реального применения ИИ в производстве, потому объединяющей темой события стали искусственный интеллект и технологии будущего. Соведущей вечера была виртуальная помощница ALеся: с экрана она общалась с гостями, сочиняла стихи и пела песни. Фестиваль показал, как технологии вошли не только в нашу повседневную жизнь, но и в промышленность. И все же, как утверждают наши металлурги, главной ценностью компании остаётся человек.
Важным моментом праздника стало поздравление от основателя компании Олега Дерипаска, его зачитали на сцене: «Благодаря вам строятся университеты и школы, больницы и спортцентры, появляются самолёты, мосты и автомобили». К пожеланиям присоединились руководство компании и городские власти.
— Каждый год проходит такой замечательный концерт для всех жителей города Красноярска, – отметил Александр Дроздов, депутат Государственной думы, зампред Комитета по промышленности и торговли. — Но столько людей, как сегодня здесь, я не видел уже давно. Такие мероприятия создают ощущение большой дружной семьи, популяризируют профессию, чтобы наши дети ее выбирали. В Советском районе города есть три учебных заведения, где учат металлургов, эти профессии очень востребованы. И мне очень приятно, что праздник давно превратился в настоящее общегородское событие. Всех поздравляю, желаю здоровья, счастья и добра!
Будущее – в нас!
Но, отметили организаторы, несмотря на стремительное развитие технология, главной движущей силой всегда будут люди.
— Проекты Красноярского алюминиевого завода отмечены премиями в области развития искусственного интеллекта, ведь сегодня ни один процесс не обходится без применения передовых технологий, - объяснила выбор тематики фестиваля Елена Южакова, директор департамента региональных проектов РУСАЛа. - Но если вы обратили внимание, мы и на нашем празднике подчеркиваем, что без человека никакой искусственный интеллект ничего сделать сам не сможет, человек незаменим. Мы считаем, что в Красноярске, городе, который является металлургическим центром, праздники должны проходить независимо от любых трудностей. День металлурга – это праздник всех красноярцев.
А сегодня, действительно, металлурги переживают не лучшие времена: из-за санкций ушли традиционные покупатели, крепкий рубль не позволяет активно привлекать инвестиции. И, тем не менее, компания продолжает вкладываться в экологические и социальные программы – поддерживает медицину, образование, спорт, волонтерство и такие общегородские праздники, как прошел в субботу.
Кульминацией нейрофестиваля стали выступления GAZAN и Gayazovs Brothers. Когда на сцену вышел Константин Жуков (Gazan) пространство взорвал визг фанатов. Молодые люди, многие из которых приехали из других городов специально на выступление любимого исполнителя, подготовили плакаты и без устали исполняли с ним в унисон его главные хиты. Gayazovs Brothers также исполнили все полюбившиеся хиты, которые до темноты раздавались над городом.
Глядя на атмосферу, царившую на фестивале, становился понятным выбор хедлайнеров праздника. Наше будущее действительно было здесь, в сердце Красноярска – в этих горящих глазах, искренних улыбках, оглушительном ритме и счастливых лицах молодежи, которая заполонила весь остров и подарила всем свою неповторимую энергию.