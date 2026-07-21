Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Масштабную праздничную программу для гостей и жителей города подготовил РУСАЛ. Компания – один из лидеров в сфере реального применения ИИ в производстве, потому объединяющей темой события стали искусственный интеллект и технологии будущего. Соведущей вечера была виртуальная помощница ALеся: с экрана она общалась с гостями, сочиняла стихи и пела песни. Фестиваль показал, как технологии вошли не только в нашу повседневную жизнь, но и в промышленность. И все же, как утверждают наши металлурги, главной ценностью компании остаётся человек.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Важным моментом праздника стало поздравление от основателя компании Олега Дерипаска, его зачитали на сцене: «Благодаря вам строятся университеты и школы, больницы и спортцентры, появляются самолёты, мосты и автомобили». К пожеланиям присоединились руководство компании и городские власти.

— Каждый год проходит такой замечательный концерт для всех жителей города Красноярска, – отметил Александр Дроздов, депутат Государственной думы, зампред Комитета по промышленности и торговли. — Но столько людей, как сегодня здесь, я не видел уже давно. Такие мероприятия создают ощущение большой дружной семьи, популяризируют профессию, чтобы наши дети ее выбирали. В Советском районе города есть три учебных заведения, где учат металлургов, эти профессии очень востребованы. И мне очень приятно, что праздник давно превратился в настоящее общегородское событие. Всех поздравляю, желаю здоровья, счастья и добра!

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Будущее – в нас!

Но, отметили организаторы, несмотря на стремительное развитие технология, главной движущей силой всегда будут люди.

— Проекты Красноярского алюминиевого завода отмечены премиями в области развития искусственного интеллекта, ведь сегодня ни один процесс не обходится без применения передовых технологий, - объяснила выбор тематики фестиваля Елена Южакова, директор департамента региональных проектов РУСАЛа. - Но если вы обратили внимание, мы и на нашем празднике подчеркиваем, что без человека никакой искусственный интеллект ничего сделать сам не сможет, человек незаменим. Мы считаем, что в Красноярске, городе, который является металлургическим центром, праздники должны проходить независимо от любых трудностей. День металлурга – это праздник всех красноярцев.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

А сегодня, действительно, металлурги переживают не лучшие времена: из-за санкций ушли традиционные покупатели, крепкий рубль не позволяет активно привлекать инвестиции. И, тем не менее, компания продолжает вкладываться в экологические и социальные программы – поддерживает медицину, образование, спорт, волонтерство и такие общегородские праздники, как прошел в субботу.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Кульминацией нейрофестиваля стали выступления GAZAN и Gayazovs Brothers. Когда на сцену вышел Константин Жуков (Gazan) пространство взорвал визг фанатов. Молодые люди, многие из которых приехали из других городов специально на выступление любимого исполнителя, подготовили плакаты и без устали исполняли с ним в унисон его главные хиты. Gayazovs Brothers также исполнили все полюбившиеся хиты, которые до темноты раздавались над городом.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Глядя на атмосферу, царившую на фестивале, становился понятным выбор хедлайнеров праздника. Наше будущее действительно было здесь, в сердце Красноярска – в этих горящих глазах, искренних улыбках, оглушительном ритме и счастливых лицах молодежи, которая заполонила весь остров и подарила всем свою неповторимую энергию.