Красноярский следователь доказал, что жертву казнили на костре. Фото: СК

Следователь и криминалист вывезли с фермы в поле свиную тушу, обложили старыми покрышками, подожгли и стали наблюдать, что получится. Это был следственный эксперимент по делу 2018 года. Тогда на автобазе в городе Канске произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них поставленным боксерским ударом свалил с ног противника, закатал в кусок брезента и вывез за город. Там обложил покрышками и сжег. Заживо! От жертвы даже костей не осталось. Свидетелей смертельно запугал. Но спустя годы они устали бояться...

Подробности эксклюзивно для «КП» - Красноярск» рассказал Олег Шавронский, старший следователь третьего следственного отдела Первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Наш разговор состоялся накануне Дня сотрудника органов следствия РФ, который отмечается 25 июля.

И еще: в этот раз мы решили не менять имена действующих лиц, слишком уж большой резонанс в свое время вызвало это преступление. Но напомним, что виновным человека может признать только суд, а пока все сказанное ниже будет версией следствия, которую целиком поддержала прокуратура.

Местро преступления за много лет заросло кустарником. Фото: СК

«Пропал отец, помогите»

2 ноября 2018 года в полицию Канска пришла девушка: помогите, отец пропал. Они близки, часто созваниваются, в последний раз он приезжал к ней в Красноярск, где она учится, 28 октября. И с тех пор тишина. Только злое предчувствие. Сожительница подтвердила, что утром 29 октября мужчина ушел на работу с концами. Его объявили в розыск, в интернете волонтеры разместили ориентировки.

Евгению Чеснокову исполнился 51 год. Коренной, из Канска. Дважды судим, причем последний раз за то, что по пьянке зарезал знакомого – «не хотел, но так получилось». Вышел из колонии в 2016 году и устроился на работу к местным предпринимателям на автобазу, был мотористом и водителем грузовиков. Человек прямолинейный, говорил открыто все, что думал. За свои слова отвечал. Семья: бывшая супруга, с которой развелись, но не расстались. И взрослые сын и дочь от разных браков.

Вскоре после его исчезновения по Канску поползли дурные слухи, мол, заклятый недруг Чеснокова точно знает, куда он делся? Сергей Сафаров – личность, известная в местном криминальном мире. В 90-е годы торговал спиртом, который выносил с Канского ликероводочного завода. Неоднократно судим. В 2017 году вышел из колонии, где сидел за два вымогательства. Его боялись – уж больно тяжелый характер.

В юности занимался боксом и к своему полтиннику сохранил навыки. Сумел втесаться в «совет директоров» автобазы без вложения капитала, купив всего один грузовик. Вместе с ним совладельцев предприятия стало четверо. Запомним это факт.

Контра у Чеснокова и Сафарова сложилась по понятиям. Первый был «честный зэк», а про второго поговаривали, что он работал на администрацию колонии. И вот эти два человека оказались в одном коллективе. Конфликты между ними случались часто, но до драки не доходило, их успевали разнимать.

После исчезновения мужчину объявили в розыск. Фото: соцсети

Роковая сауна

День автомобилиста в тот год пришелся на 28 октября. По этому случаю автобаза мужским коллективом направилась в городскую сауну, человек тридцать. Демократично завернувшись в банную простыню, присутствовали и все четыре директора. Веселились.

Но вот, подогревшись алкоголем, Чесноков предъявил одному из них на повышенных тонах: почему зарплату задерживают? Тот ответил настолько обидно, что механик не стерпел и ударил директора кулаком. Конфликт был исчерпан обещанием разобраться с зарплатным вопросом.

Зато на другое утро, это был понедельник, Сафаров узнал об этом, рвал и метал: как посмел какой-то механик поднять руку на своего директора?! После этого он ударил Чеснокова один раз, после чего тот якобы обиделся и ушел с автобазы. И пропал. Это первоначальная версия, за которую цеплялись все фигуранты.

- Сафаров стал первым подозреваемым на основании того, что он часто конфликтовал с Чесноковым и в день исчезновения между ними произошла драка. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам СОБРа. Канская следственная группа тогда отработала всех свидетелей, но как сейчас выяснилось, не «дожала». Не смогла ничего доказать и Сафарова пришлось отпустить, - рассказывает следователь Олег Шавронский.

Более того, покопавшись в интернете, мы обнаружили, какая акция развернулась в защиту Сафарова: мол, все врут, а сам он белый и пушистый. А Чеснокова якобы видели в Красноярске. Было давление на родных мужчины, информационные вбросы, фальсификация. Досталось и полицейским, их в соцсетях склоняли по всем падежам, будто бы они свидетелей пытали и выбивали из них признание.

А это и есть антигерой данной истории. Фото: соцсети

Никакой он не белый!

А этот «белый и пушистый» в июне 2024 года насмерть забил человека. Представьте, родственница Сафарова садится на велосипед и едет кататься. И на набережной реки Кан видит двух мужчин и девушку, которые распивают пиво.

Ну, крути ты педали дальше! Нет, гражданка услышала в свой адрес скабрезную шутку и остановилась. И в ответ бросила: «Вы – бичи, алкаши». Слово за слово – перепалка. «Сейчас вам будет плохо» - пригрозила велосипедистка и прямиком поехала к дяде жаловаться. Тот примчался на черном джипе и кулаком свалил с ног сначала одного, потом другого выпивоху. Первый поднялся, а второй стукнулся головой, захрипел и скончался до приезда скорой помощи.

Так вот, в 2025 году Сафарова осудили на 7 лет. И в 2025 году дело о пропаже Чеснокова вернули на новое расследование, передав его в Красноярск, следователю Олегу Шавронскому:

- У меня не было сомнения, что преступление совершил Сафаров. Я обратил внимание на расхождения в показаниях свидетелей, был уверен, что они недоговаривают. Мы начали взаимодействовать с уголовным розыском полиции. Самому важному свидетелю обеспечили защиту. Есть еще два свидетеля, личность которых засекречена. Сложность была в том, что Сафаров запугал всех.

Мрачный понедельник

Правда оказалась жуткой. Картина преступления сложилась.

Около 9 часов утра 29 октября 2018 года в помещении гаража на автобазе Сафаров «наказывал» Чеснокова за то, что тот накануне в сауне посмел ударить одного из директоров.

Сначала разборки на повышенных тонах, а потом его переклинило! Один мощный удар в голову – и недруг упал на бетонный пол. Еще несколько ударов сверху лишили жертву сознания. Сафаров связал ему руки за спиной проволокой и замотал в кусок брезента. Затем потребовал подогнать «Ниву» с прицепом.

- Я его убью. Я его сожгу, - эти слова слышал только Рейнгард и попытался урезонить:

- Не надо, хватит. Давай лучше в больницу.

Затем, по версии следствия, Сафаров приказал двум работягам (завязки конфликта они не видели), забросить Чеснокова в прицеп, затем туда же загрузить шесть или семь старых покрышек от грузовиков. И залить половину 50-литровой канистры дизельным топливом. Все это заняло минут 15-20.

Затем заставляет Рейнгарда сесть с ним в «Ниву». Они едут за город к протоке реки Кан. В пути Рейнгард снова просит:

- Давай все-таки в больницу. Он ничего не сделает.

Но Сафаров был упрям: если он сейчас пощадит Чеснокова, тот ему отомстит. Его мозг уже все просчитывал. На месте жертва пришла в себя, стала брыкаться. Душегуб несколько раз ударил его, затем обложил покрышками, облил дизтопливом и поджег.

Человек сгорел заживо. Секунд через 10 он скончался от болевого шока. Но за эти 10 секунд он испытывал чудовищные, невыносимые страдания.

Следственный эксперимент проводили в поле. Фото: СК

Невольный свидетель

И тут Рейнгарда пробил холодный пот: он – единственный свидетель! Что мешает Сафарову уложить и его в этот костер? Он запрыгнул в «Ниву» и крикнул: «Я в город, мне срочно надо». Полетел на базу и забрал двух других директоров. Зачем он повез их на место казни? Чтобы обезопасить себя: теперь Сафаров не станет его убивать. И не повесит убийство Чеснокова на него.

- Что случилось, объясни хоть? – по пути спрашивают товарищи.

- Сафаров приговорил Чеснока.

Заметив, что Рейнгард вернулся не один, душегуб заистерил:

- Зачем ты их привез?

Вновь прибывшие спустились к костру, увидели обгорающую руку – обоим поплохело. Уехали оттуда, когда костер еще горел, черный ядовитый дым стлался вдоль берега, но от тела не осталось ничего. Затем Сафаров переоделся, умылся, пропахшую вонючим дымом одежду сжег. И в 14 часов уже был в суде по какой-то административке.

Спустя несколько дней он собрал трех директоров и растолковал, что они должны говорить в полиции. Все сводилось к тому, что «мы ничего не видели, ничего не знаем». Спорить никто не хотел: эти люди понимали, что Сафаров способен отомстить им самым подлым способом.

Правда, совсем прикинуться слепыми и глухими не получилось. О драке в гараже проговорились. И как один клялись: механик ушел с автобазы на своих двоих.

Накидал на себя пуха

Сафарова задержали на основании вражды с Чесноковым. Но не смогли доказать причастность к его убийству и отпустили. И тогда он пришел к Рейнгарду, сказал: «Ты на меня показания дал, я из-за тебя просидел, деньги потерял». В качестве откупа взял грузовую технику на 15 миллионов рублей. Вслед услышал: «Ты теперь отдельно от нас живи, нас не трогай». У другого в качестве откупа взял Toyota Hilux.

Вопрос: неужели он такой страшный? Действительно ли имел связи среди силовиков? Как это говорят: пуха на себя накидал, только строит из себя крутого.

Рейнгард, который до чертиков устал бояться, наконец, сдался следователю:

- Я понимаю, что Сафаров сейчас сидит. Вы к нему придете и он скажет, что это сделал я. Поэтому я расскажу все, как было.

От плоти не осталось ничего. Фото: СК

Опытным путем

Оставалось главное: проверить показания опытным путем, по примеру коллег из Кемерово, те сжигали тушу свиньи.

Эксперты говорят: да, анатомически свинья схожа с человеком по толщине костей и ряду других параметров. Разве что конечности короче и жировой слой плотнее. Тело для опыта предоставил свинокомлекс, весом примерно с взрослого мужчину (не переживайте, хрюшка умерла своей смертью).

Следователь и криминалист вывезли тушу на поле, положили на гору покрышек, облили дизельным топливом и подожгли. За три с половиной часа свинья сгорела подчистую. Покрышки еще горели, а у нее даже кости рассыпались в прах.

Вину свою Сафаров не признал по принципу «нет тела – нет дела». До 2017 года он мог бы «соскочить» по этой формулировке. Но с той поры появилось достаточно судебных прецедентов не в его пользу. Следователь Олег Шавронский получил дело, когда в нем было всего четыре тома, а окончил с двенадцатью, собрав все возможные доказательства.

Рассматривать дело будут в Красноярском краевом суде. Обвиняемый запросил суд присяжных – настолько уверен, что никто ничего не докажет. Пан или пропал, ведь ему грозит пожизненное…