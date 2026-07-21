Фото: телеграм-канал Хидэ Масуи (t.me/hidemasui)

Русскоговорящий японский блогер Хидэ Масуи, также известный как один из ведущих YouTube-канала крупной онлайн-школы иностранных языков, всего за пару дней покорил «Красноярские столбы», посетил фан-парк «Бобровый лог» и, конечно же, восхитился сибирской природой. Своими впечатлениями гость краевого центра активно делился в своих социальных сетях.

Приключения Хидэ в Красноярске начались 18 июля. Судя по роликам, блогер решил времени не терять и сразу же поехал тестировать популярные локации в окрестностях города: парень прокатился на канатной дороге и родельбане.

«Извините за беспокойство! Я жив», – ответил блогер подписчице, которая потеряла его после экстремальных поездок в лесу.

Родельбан гостю понравился. Правда, он едва не выронил смартфон из рук (спойлер: все закончилось хорошо).

«Моя левая рука спасла телефон», – написал Хидэ.

Фото: телеграм-канал Хидэ Масуи (t.me/hidemasui)

Экстрима много не бывает: уже на следующий день блогер и преподаватель японского языка взобрался на Второй Столб. На скале он и восхитился природой около Красноярска — кадрами необъятной зеленой тайги Хидэ поделился со своими подписчиками. Также он нашел время заняться медитацией на скале — благо погода позволяла.

«Да, здесь очень красиво. Хочу приехать еще», – признался путешественник.

На этом поездка в Сибирь не заканчивается: этим летом Хидэ планирует посетить Новосибирск, Алтайский край и Республику Алтай.

«Сибирь, конечно, необъятная. За одну поездку ее не объехать, так что остальные города обязательно оставлю для следующего большого путешествия», – писал блогер перед поездкой.

Добавим, что Хидэ Масуи приехал в Россию в 2010 году как студент филфака МГУ, а уже в 2014-м перебрался в Москву окончательно. Сейчас он работает в онлайн-школе иностранных языков и рассказывает о культуре родной страны.